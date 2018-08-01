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: üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada

tarafından yapılan açıklamada 2018 YKS Yükseköğretim üniversite programlarına 2015, 2016, 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayların başarı sırasını açıkladı. Gündüz yapılan açıklamada üniversite tercihi yapacak adaylar için üniversite taban puanları açıklanmamıştı. YKS sonuçları belli olduktan sonra puanlarına göre 2 yıllık üniversite ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarını (başarı sıralamasını) incelemek isteyen öğrencilere müjde geldi! Üniversite tercih kılavuzu, üniversite taban puanları burada!

Giriş Tarihi: 01.08.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 18:58
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: üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada

İyi bir kariyer sahibi olmak isteyen öğrenciler bunun için başarılı bir üniversite okuyarak başarılı bir kişilik olarak iş hayatına atılmak istiyor. tarafından yapılan açıklamada 2018 YKS üniversite tercih kılavuzunu açıkladı. 2018 YKS üniversite taban puanları burada!

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  • 367
: üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
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  • 367
: üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
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  • 367
: üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
  • 5
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: üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
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  • 367
: üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
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  • 367
: üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
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