Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2018 YKS Yükseköğretim üniversite programlarına 2015, 2016, 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayların başarı sırasını açıkladı. Gündüz yapılan açıklamada üniversite tercihi yapacak adaylar için üniversite taban puanları açıklanmamıştı. YKS sonuçları belli olduktan sonra puanlarına göre 2 yıllık üniversite ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarını (başarı sıralamasını) incelemek isteyen öğrencilere müjde geldi! Üniversite tercih kılavuzu, üniversite taban puanları burada!
Giriş Tarihi: 01.08.2018
18:55
Güncelleme Tarihi: 01.08.2018
18:58
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Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada
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Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada