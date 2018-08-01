Son Dakika: ÖSYM üniversite başarı sıralaması açıklandı! 2018 YKS tercih kılavuzu burada

İyi bir kariyer sahibi olmak isteyen öğrenciler bunun için başarılı bir üniversite okuyarak başarılı bir kişilik olarak iş hayatına atılmak istiyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2018 YKS üniversite tercih kılavuzunu açıkladı. 2018 YKS üniversite taban puanları burada!