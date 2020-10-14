Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ücretsiz bedava laptop ve tablet başvuru şartları hakkında SON DAKİKA açıklaması... MEB bedava tablet başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz bedava laptop ve tablet başvuru şartları hakkında açıklaması... başvurusu nasıl yapılır?

500 bin dağıtımı hakkındaki gelişmeleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.. dağıtımı başvurusu ve şartları hakkında bilgi almak isteyenler ise konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak tarafından dağıtımı yapılacak olan başvurusu nasıl ve nereden yapılır? ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 14.10.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 09:57
SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

dağıtımı hakkında haberleri gelmeye devam ederken araştırmalar da hızlanmış durumda. Uzaktan eğitim süreci devam ederken ihtiyacı olan 500 bin öğrenciye bilgisayar verilecek. tarafından başlatılan bu çalışma ile birlikte ücretsiz tablet başvuruları hakkında detaylar da gelmeye devam ediyor. Başvuru linki, şartları ve kimlerin alabileceğine dair araştırmalar başladı. Peki; başvurusu nasıl ve nereden yapılır? ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları!

BEDAVA TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MEB ile bedava tablet dağıtımı başvurusu için araştırmalar hızlandı. Öncelikle bu haftadan itibaren öğrencilere bilgisayar teslim edilmeye başlanacak. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Haberimizin devamından 500 bin bedava tablet, bilgisayar ve laptop dağıtımı kampanya detaylarına ilişkin son dakika gelişmelerini öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

MEB GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DUYURMUŞTU

'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.

•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SİVAS'TA 5 BİN ÖĞRENCİYE İNTERNET PAKETİ YÜKLÜ TABLET DESTEĞİ

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan 5 bin öğrenciye 1 yıllık anlaşması yapılmış internet paketi yüklü tablet hediye edecek.

Sivas Belediyesi, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtımına başladı.

Salgın döneminde eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için başlatılan projenin tanıtımı ve ilk tabletlerin dağıtımı için Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi'nin eğitime sağladığı destekle büyük Türkiye'nin geleceğini şekillendiren güçlü nesillerin oluşmasına öncülük ettiğini söyledi.

Ayhan, "Ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Eğitim hepimizin görevidir. Gelecek nesilleri ruhen ve bedenen sağlıklı bir şekilde doyurmak için ne yapsak azdır. Dolayısıyla bütün idarecilerimizin belediyemizin bu anlamlı projelerine destek vermesi gerekiyor." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de uzaktan eğitime erişim noktasında fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtmaya karar verdiklerini aktardı.

Öğrencilerin internet paketi yüklü tabletlerle bu süreci sıkıntısız geçireceklerini anlatan Bilgin, "Bugün itibarıyla sembolik olarak öğrencilerimize tablet dağıtımına başlıyoruz. Haftaya da inşallah 2 bin öğrencimize 12 aylık taahhüdü yapılmış 30 GB internet paketi yüklü tabletlerimizi dağıtacağız. Hedefimiz 5 bin tablet dağıtarak merkezde sıkıntıyı ortadan kaldırmak." diye konuştu.

TURGUTLU'DA ÖĞRENCİLER TABLETLERİYLE BULUŞMAYA BAŞLADI

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gelecek seninle aydınlansın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletler ulaştırılmaya başlandı.

'Gelecek seninle aydınlansın' projesine tablet, bilgisayar bağışları ise devam ediyor. Tablet ve bilgisayar bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayıp detaylı bilgi alabilecekler.

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN ASKIDA TABLET UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu askıda tablet uygulaması ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam edebilmek için tabletlerine kavuştu. Etkinliğe Sancaktepe Kaymakamı, Sancaktepe Belediye başkanı ve İlçe Milli eğitim Müdürü katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve Sancaktepe İlçe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş Sancaktepe Şakir Demir İlkokulu'nda bir araya geldi. Belediye'nin düzenlemiş olduğu askıda tablet uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenerek, eğitimleri devam ettirmeleri için öğrencilere tablet dağıtıldı. Etkinliğe velileri ile birlikte katılan öğrencilerin mutluluğu kameralara yansıdı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü; "Bugün burada tablet kampanyamızın ilk adımını atmış olduk kıymetli öğrencilerimize, güzel yavrularımıza tabletlerini teslim ediyoruz bugün itibariyle. İlçemizde milli eğitimimizle kaymakamlığımız ile bir protokol imzaladık. Okullarda belirlenen, uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilerimizi öğretmenlerimiz tespit ettiler ve onların yapmış oldukları bu tespitlere dayanarak bizler onlardan listeleri aldık. İlçemizdeki hayırsever iş adamlarımızdan almış olduğumuz tabletleri öğrencilerimize dağıtıyoruz. Şu ana kadar İlçe Milli Eğitim'imizden altı bine yakın talep geldi. Talepler inceliyorlar en önce ihtiyacı çok fazla olanlarla başlayarak inşallah bugünden itibaren dağıtıma başlıyoruz. Bununla birlikte biraz gideceğiz birlikte bizim her mahallemizde Bilgi Evlerimiz var. O Bilgi Evlerimizde de EBA destek noktalarına destek olalım diye bilgisayar odalarımızı açtık öğrencilerimize oradan da EBA'ya bağlanmaları ve uzaktan eğitimden istifade etmeleri için sistemimizi kurduk. EBA destek noktalarına biz de destek vereceğiz inşallah. Bir taraftan da ilçemizde eğitimin önemini biliyoruz yavrularımızın geleceğe çok iyi hazırlanmaları için bu pandemi sürecini böyle kazasız belasız atlatmaları için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıp desteği vereceğiz" İfadelerinde bulundu.

Veliler "Allah razı olsun. Kaymakamımızdan, Başkanımız Şeyma Döğücü'den. Çok mutlu ettiler bizi, teşekkür ediyoruz" diyerek teşekkürlerini dile getirdiler.

TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET' KAMPANYASI

Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.

Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

UZAKTAN EĞİTİM GÖREN KADIKÖYLÜ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor.

230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SON DAKİKA - MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları neler? Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KAYSERİ'DE 10 BİN TABLET DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET DESTEĞİ

Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Semih Esen başkanlığında gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında Başkan Esen, Kovid-19 koşulları nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin önemli bir sorunu haline gelen tablet veya bilgisayar konusunu meclis gündemine taşıdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, yoğun bir şekilde ailelerin tablet ihtiyacı konusunda belediyeye başvuruda bulunduğunu aktardı. Ekonomik nedenlerden dolayı her evde tablet ya da bilgisayar olmadığını belirten Esen, "Bize ulaşan talepleri imkanlar doğrultusunda karşılamaya çalıştık. Ancak hem Konyaaltı Kaymakamlığı'mıza hem de belediyemize bu konuda çok sayıda talep gelmeye devam ediyor" dedi.

UZAKTAN EĞİTİME TABLET DESTEĞİ

Döşemealtı Belediyesi tarafından Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle evinde tablet bilgisayar ve interneti bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA'ya giremeyen ilk etapta 100 öğrenciye tablet bilgisayar ve ücretsiz internet desteği sağlanacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte ilçede tablet, bilgisayar ve interneti olmadığı için ders alamayan öğrenci olup olmadığının belirlenmesi talimatını verdi. Tespit çalışmaları sürerken maddi imkânsızlıklar nedeniyle uzaktan eğitim sistemi EBA'ya giremeyen öğrencilere tablet bilgisayar ve internet dağıtılması için Ekim Ayı Meclis toplantısına öneri verildi. Başkan Genç'in önerisi tüm partilerin oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Alınacak komisyon kararının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve internet dağıtımı yapılmaya başlanacak.

SON DAKİKA