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Haberler Galeri Ücretsiz tablet başvuru formu ve linki! 2020 MEB ve belediyelerin ücretsiz bedava tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve şartları neler?

Ücretsiz tablet başvuru formu ve linki! 2020 ve belediyelerin ücretsiz bedava başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve şartları neler?

tarafından dağıtımı yapılmaya başlanan 500 bin bedava hakkında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde tarafından yapılan açıklamada ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu ve şartları açıklanmıştı. Bu noktada, 'Ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır, şartları neler ve kimlere alabilecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Konuyla ilgili son açıklama ise Bakan Ziya Selçuk'tan geldi. Öte yandan, çeşitli il ve ilçe belediyelerin tablet dağıtımı da devam ediyor. Peki, belediyeler ve MEB 500 bin nasıl yapılır? 2020 MEB Bedava tablet başvuru linki var mı, formu nasıl doldurulur? Son dakika detayları haberimizde.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 09:57
Ücretsiz tablet başvuru formu ve linki! 2020 MEB ve belediyelerin ücretsiz bedava tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve şartları neler?

tarafından ilk etapta 500 bin öğrenciye ulaştırılacak olan ücretsiz dağıtımı başladı. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamanın ardından 500 bin bedava tablet dağıtımı hakkında detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada, ücretsiz tablet dağıtımı başvuru formu, linki, şartları ve kimlerin alabileceği merak ediliyor.

MEB ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER ALABİLECEK?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilme kararı alındı ve bu haftadan haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlandı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

BEDAVA TABLET BİLGİSAYAR NASIL ALINIR, BAŞVURU FORMU VE LİNKİ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını sağlayacağı 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.

İşte, 500 bin bedava tablet, bilgisayar ve laptop dağıtımı kampanyası başvuru linki ve başvuru ekranı 2020;

Ücretsiz tablet başvuru formu ve linki! 2020 MEB ve belediyelerin ücretsiz bedava tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve şartları neler?

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Ücretsiz tablet başvuru formu ve linki! 2020 MEB ve belediyelerin ücretsiz bedava tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve şartları neler?

MEB GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DUYURMUŞTU

'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

Ücretsiz tablet başvuru formu ve linki! 2020 MEB ve belediyelerin ücretsiz bedava tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve şartları neler?

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.

Ücretsiz tablet başvuru formu ve linki! 2020 MEB ve belediyelerin ücretsiz bedava tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve şartları neler?

•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretsiz tablet başvuru formu ve linki! 2020 MEB ve belediyelerin ücretsiz bedava tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve şartları neler?

SİVAS'TA 5 BİN ÖĞRENCİYE İNTERNET PAKETİ YÜKLÜ TABLET DESTEĞİ

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan 5 bin öğrenciye 1 yıllık anlaşması yapılmış internet paketi yüklü tablet hediye edecek.

Sivas Belediyesi, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtımına başladı.

Salgın döneminde eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için başlatılan projenin tanıtımı ve ilk tabletlerin dağıtımı için Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi'nin eğitime sağladığı destekle büyük Türkiye'nin geleceğini şekillendiren güçlü nesillerin oluşmasına öncülük ettiğini söyledi.

Ayhan, "Ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Eğitim hepimizin görevidir. Gelecek nesilleri ruhen ve bedenen sağlıklı bir şekilde doyurmak için ne yapsak azdır. Dolayısıyla bütün idarecilerimizin belediyemizin bu anlamlı projelerine destek vermesi gerekiyor." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de uzaktan eğitime erişim noktasında fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtmaya karar verdiklerini aktardı.

Öğrencilerin internet paketi yüklü tabletlerle bu süreci sıkıntısız geçireceklerini anlatan Bilgin, "Bugün itibarıyla sembolik olarak öğrencilerimize tablet dağıtımına başlıyoruz. Haftaya da inşallah 2 bin öğrencimize 12 aylık taahhüdü yapılmış 30 GB internet paketi yüklü tabletlerimizi dağıtacağız. Hedefimiz 5 bin tablet dağıtarak merkezde sıkıntıyı ortadan kaldırmak." diye konuştu.

Ücretsiz tablet başvuru formu ve linki! 2020 MEB ve belediyelerin ücretsiz bedava tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve şartları neler?

TURGUTLU'DA ÖĞRENCİLER TABLETLERİYLE BULUŞMAYA BAŞLADI

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gelecek seninle aydınlansın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletler ulaştırılmaya başlandı.

'Gelecek seninle aydınlansın' projesine tablet, bilgisayar bağışları ise devam ediyor. Tablet ve bilgisayar bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayıp detaylı bilgi alabilecekler.

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