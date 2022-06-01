Giriş Tarihi: 01.06.2022 20:13 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 20:13

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitim başvuru ekranı MEBBİS üzerinden erişime açıldı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre; Temmuz ve Eylül ayları arasında gerçekleştirilecek olan uzman öğretmenlik eğitimleri il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek. Eğitim programları öncesinde uzman öğretmenlik başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek isteyenler "Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Uzman öğretmenlik başvuruları MEBBİS erişim ekranı ve bilgiler.