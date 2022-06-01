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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik başvuruları MEBBİS erişim ekranı
Giriş Tarihi: 01.06.2022 20:13 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 20:13

Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik başvuruları MEBBİS erişim ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitim başvuru ekranı MEBBİS üzerinden erişime açıldı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre; Temmuz ve Eylül ayları arasında gerçekleştirilecek olan uzman öğretmenlik eğitimleri il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek. Eğitim programları öncesinde uzman öğretmenlik başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek isteyenler "Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Uzman öğretmenlik başvuruları MEBBİS erişim ekranı ve bilgiler.

Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik başvuruları MEBBİS erişim ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre uzman öğretmenlik eğitimleri, 18 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öncesi uzman öğretmenlik başvurusu için sorgulamalar sürerken yapılan açıklama doğrultusunda başvuru işlemleri 1 Haziran 2022 itibarıyla başladı. Bilindiği üzere; öğretmenler mesleğe başladıktan sonra 10 yılı doldurunca uzman öğretmenlik sınavı giriyor. Peki; Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte Uzman öğretmenlik başvuruları MEBBİS erişim ekranı!

Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik başvuruları MEBBİS erişim ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik başvuruları MEBBİS erişim ekranı

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik başvuruları MEBBİS erişim ekranı

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

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Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik başvuruları MEBBİS erişim ekranı

ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLER BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu eğitim programına aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.

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