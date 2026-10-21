Yazılı sınavlarda yeni dönem! Veliler çocukların eksikliklerini de görecek: Hangi sınıflarda uygulanacak?

ÖĞRENCİLER NASIL ÇALIŞMALI?



Öğrencilerin OYSS için ayrı bir sınava hazırlanması gerekmiyor. Ancak açık uçlu ve beceri temelli sorular nedeniyle yalnızca ezber yaparak çalışmak yeterli olmayacak. Öğrencilerin konuları iyi anlaması, öğrendiklerini farklı problemlere uygulaması ve çözümlerini yazılı olarak ifade edebilmesi önem kazanacak. Hazırlık sürecinde ders kitaplarındaki etkinliklere, öğretmenlerin işlediği konulara ve açık uçlu soru örneklerine ağırlık verilmeli. MEB'in yayımladığı konu-soru dağılım tabloları ile öğretmenlerin belirlediği sınav senaryoları takip edilmeli. Özellikle matematik ve fen bilimlerinde işlem basamaklarını göstermek, Türkçe ve diğer sözel derslerde ise gerekçeli cevaplar yazmak faydalı olacak.