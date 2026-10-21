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Yazılı sınavlarda yeni dönem! Veliler çocukların eksikliklerini de görecek: Hangi sınıflarda uygulanacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 07:36
Yazılı sınavlarda yeni dönem! Veliler çocukların eksikliklerini de görecek: Hangi sınıflarda uygulanacak?
Ortaokul ve liselerde yazılı sınavların çehresi değişiyor. MEB'in 16 branşta uygulamaya alacağı yeni sistemle soruların büyük bölümü ortak havuzdan seçilecek. Öğrencilerin yalnızca notları değil, hangi konularda başarılı, hangi alanlarda eksik oldukları da belirlenecek. Veliler çocuklarının gelişimini ayrıntılı raporlarla izleyebilecek.