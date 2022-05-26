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Haberler Galeri YKS sınav yerleri/giriş belgesi erişime açıldı mı? Üniversite sınavı 2022 (TYT, AYT, YDT) YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:43

YKS sınav yerleri/giriş belgesi erişime açıldı mı? Üniversite sınavı 2022 (TYT, AYT, YDT) YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Üniversite sınavına az bir zaman kala milyonlarca katılımcı YKS sınav yerlerinin duyurulmasını bekliyor. Her sene TYT, AYT ve YDT oturumları olacak şekilde toplamda üç oturumda merkezi olarak düzenlenen sınav için geri sayım başladı. Bütün bir yıl boyunca üniversite hayali kuranlar bu noktada; "YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. Peki; YKS sınav yerleri/giriş belgesi erişime açıldı mı? İşte üniversite sınavı tarihi ve giriş belgesi hakkında bilgiler.

YKS sınav yerleri/giriş belgesi erişime açıldı mı? Üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Üniversite sınavına katılacak milyonlarca kişi "YKS sınav yerleri/giriş belgesi erişime açıldı mı? 2022 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Üç oturum halinde merkezi olarak düzenlenecek olan üniversite sınavına kısa bir süre kala en önemli konu YKS giriş belgesi oluyor. İşte 2022 YKS takvimi!

YKS sınav yerleri/giriş belgesi erişime açıldı mı? Üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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YKS sınav yerleri/giriş belgesi erişime açıldı mı? Üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

YKS sınav yerleri/giriş belgesi erişime açıldı mı? Üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2022 YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor.

Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

YKS sınav yerleri/giriş belgesi erişime açıldı mı? Üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

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