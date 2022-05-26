Üniversite sınavına az bir zaman kala milyonlarca katılımcı YKS sınav yerlerinin duyurulmasını bekliyor. Her sene TYT, AYT ve YDT oturumları olacak şekilde toplamda üç oturumda merkezi olarak düzenlenen sınav için geri sayım başladı. Bütün bir yıl boyunca üniversite hayali kuranlar bu noktada; "YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. Peki; YKS sınav yerleri/giriş belgesi erişime açıldı mı? İşte üniversite sınavı tarihi ve giriş belgesi hakkında bilgiler.