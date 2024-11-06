YKS ve LGS nasıl uygulanacak? Sınav sistemi değişmeyecek

Bakan Yusuf Tekin ile ÖSYM Başkanı Ersoy'un görüşmesine yönelik MEB'ten yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan beceri örgüsü temelli müfredata geçiş yapılmasının ardından dört yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıldan itibaren lise 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 sonra gireceği YKS'de soruların yeni müfredatla uyumlu hâle getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi" denildi.