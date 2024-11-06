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Haberler Galeri YKS ve LGS nasıl uygulanacak? Sınav sistemi değişmeyecek
Giriş Tarihi: 06.11.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 07:48

YKS ve LGS nasıl uygulanacak? Sınav sistemi değişmeyecek

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ile biraraya geldi. Bu görüşme de eğitim camiasında "sınav sistemi değişiyor mu?" gibi yorumlara neden oldu. SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynakları "Öğretmenlerden ve velilerden çok sayıda soru aldık. 'Yeni müfredatla birlikte merkezi sınavlarda herhangi bir değişiklik olacak mı?' gibi. Sınavlarda herhangi bir değişiklik söz değil. Gerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), gerekse Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) sistemsel bir değişiklik olmayacak" bilgisini verdi.

CEYDA KARAASLAN
YKS ve LGS nasıl uygulanacak? Sınav sistemi değişmeyecek

Bakan Yusuf Tekin ile ÖSYM Başkanı Ersoy'un görüşmesine yönelik MEB'ten yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan beceri örgüsü temelli müfredata geçiş yapılmasının ardından dört yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıldan itibaren lise 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 sonra gireceği YKS'de soruların yeni müfredatla uyumlu hâle getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi" denildi.

YKS ve LGS nasıl uygulanacak? Sınav sistemi değişmeyecek

Bakanlık kaynakları 4 yıl içinde sınav sistemlerinde bir sistem değişikliği yapılamayacağını belirterek "Bu yıl ve gelecek 3 yıl için YKS ve LGS soruları benzer tipte olacak. 4 yıl sonraki YKS'de ise sorular yeni müfredatın kazanımlarını ölçmeye yönelik olacak.

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YKS ve LGS nasıl uygulanacak? Sınav sistemi değişmeyecek

Soru tipleri yeni müfredata uygun hazırlanacak. Sorular öğrencilerin yeni müfredatla hedeflenen becerileri kazanı kazanmadığını ölçecek" dedi.

YKS ve LGS nasıl uygulanacak? Sınav sistemi değişmeyecek

LGS 15 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi.

YKS ve LGS nasıl uygulanacak? Sınav sistemi değişmeyecek

Yapılan yazılı açıklamada "LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8'inci sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak" denildi.

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