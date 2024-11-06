Giriş Tarihi: 06.11.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024
07:48
YKS ve LGS nasıl uygulanacak? Sınav sistemi değişmeyecek
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ile biraraya geldi. Bu görüşme de eğitim camiasında "sınav sistemi değişiyor mu?" gibi yorumlara neden oldu. SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynakları "Öğretmenlerden ve velilerden çok sayıda soru aldık. 'Yeni müfredatla birlikte merkezi sınavlarda herhangi bir değişiklik olacak mı?' gibi. Sınavlarda herhangi bir değişiklik söz değil. Gerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), gerekse Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) sistemsel bir değişiklik olmayacak" bilgisini verdi.