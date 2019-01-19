150 bin emekliye Şubat zammı! Ek ödeme geliyor

Milyonlarca emeklinin maaşına son dakika müjdeli haber geldi. Yürürlüğe girecek yasa neticesinde maaşı bin liranın altında kalacak bireyler ekstra zamlar ile bu rakama tutunacaklar. Pek çok kesimin yüzünü güldürecek bu gelişme neticesinde emeklilerden işsizlere, asker ailelerinden ev almak isteyenlere, kiracılara kadar pek çok kesimin yüzünü güldürecek. Peki en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...