150 bin emekliye Şubat zammı! Ek ödeme geliyor 13 milyona yakın emekli Ocak'ta zamlanan maaşlarını almaya başlayacak. 150 bin emeklinin ise maaşları Şubat ayında artacak. Heyecanla beklenen torba yasa Meclis'ten geçti. Bu yasa sayesinde maaşı bin liranın altında olan emeklilerin maaşları 1000 TL'ye sabitlenecek. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son gelişmeler... Giriş Tarihi: 19.01.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 08:51
Milyonlarca emeklinin maaşına son dakika müjdeli haber geldi. Yürürlüğe girecek yasa neticesinde maaşı bin liranın altında kalacak bireyler ekstra zamlar ile bu rakama tutunacaklar. Pek çok kesimin yüzünü güldürecek bu gelişme neticesinde emeklilerden işsizlere, asker ailelerinden ev almak isteyenlere, kiracılara kadar pek çok kesimin yüzünü güldürecek. Peki en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...
Emekliler Ocak zamlarını hesaplarında görmeye başladı. 12.3 milyon emekliden SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 10.73 zam yansıtıldı. SSK emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, Bağ-Kur emeklilerine ödemeler haftaya başlayacak. Ay başında maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklileri de 25 Ocak'ta oluşan farklarını cebine koyacak.
Emeklilerin 150 binine ise
Şubat'ta bir zam daha var. Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile, ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.
Düzenlemeden, Ocak zammının yansıtılmasından sonra ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlar yararlanacak. Bu emeklilere
Şubat'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak.
Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış yaşanacak. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bin liranın altında emekli aylığımızın kalmaması, bizim sosyal devlet anlayışımızın bir gereğiydi.
Şubat ayında aylıklara yansıyacak" diye konuştu. MESLEK DANIŞMANLARI GÖREVE BAŞLIYOR Bakan Selçuk, şu mesajları verdi: 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız'ın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.
YAŞA TAKILANLAR: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında.