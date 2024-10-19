Giriş Tarihi: 19.10.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024
11:50
18 ilde evler yerinde dönüşüyor! Vergi ve harç muafiyetiyle... İşte aşama aşama destek tutarları
Deprem bölgesinde 'Yerinde Dönüşüm' desteği başvuruları devam ederken 45 bin konut/ iş yerinin (bağımsız bölümün) inşası başladı. Destek kapsamında vatandaşa vergi ve harçlardan muafiyetler sunulurken, İlk konut ve iş yeri için destekten faydalanan vatandaşlar 2 ve 3. konut/iş yeri için de proje desteği ve kredi imkanı sunuluyor. Peki ne kadar destek sağlanıyor? Hangi aşamada ne kadar ödeniyor? İşte detaylar...