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Haberler Galeri 18 ilde evler yerinde dönüşüyor! Vergi ve harç muafiyetiyle... İşte aşama aşama destek tutarları
Giriş Tarihi: 19.10.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:50

18 ilde evler yerinde dönüşüyor! Vergi ve harç muafiyetiyle... İşte aşama aşama destek tutarları

Deprem bölgesinde 'Yerinde Dönüşüm' desteği başvuruları devam ederken 45 bin konut/ iş yerinin (bağımsız bölümün) inşası başladı. Destek kapsamında vatandaşa vergi ve harçlardan muafiyetler sunulurken, İlk konut ve iş yeri için destekten faydalanan vatandaşlar 2 ve 3. konut/iş yeri için de proje desteği ve kredi imkanı sunuluyor. Peki ne kadar destek sağlanıyor? Hangi aşamada ne kadar ödeniyor? İşte detaylar...

18 ilde evler yerinde dönüşüyor! Vergi ve harç muafiyetiyle... İşte aşama aşama destek tutarları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı afetlerden etkilenen 18 ilde 'Yerinde Dönüşüm' desteğiyle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağlıyor.

18 ilde evler yerinde dönüşüyor! Vergi ve harç muafiyetiyle... İşte aşama aşama destek tutarları

AFETZEDELERE 11 MİLYAR TL DESTEK SAĞLANDI

e-Devlet üzerinden bugüne kadar 255 bin aktif başvuru alındı. Yerinde Dönüşüm ofislerinde 125 bin afetzede ile yüz yüze görüşme yapıldı. Başvurular devam ediyor.

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18 ilde evler yerinde dönüşüyor! Vergi ve harç muafiyetiyle... İşte aşama aşama destek tutarları

VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ

Bu destekle 45 bin konut/ iş yerinin (bağımsız bölümün) inşası başladı. 20 bin bağımsız bölüm tamamlanmak üzere, 25 bin bağımsız bölüme daha destek verilecek. Yerinde Dönüşüm ile evini ve iş yerini yenileyenler için vergi ve harçlardan muafiyetler de sunuluyor. Evini yeniden yaptıranlar da ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapıp bu desteği alabiliyor.

18 ilde evler yerinde dönüşüyor! Vergi ve harç muafiyetiyle... İşte aşama aşama destek tutarları

NE KADAR DESTEK SAĞLANIYOR?

Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin TL proje desteği sağlanıyor.

İş yerlerine ise 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve yine 40 bin TL proje desteği veriliyor.

Ahırlı konutlar için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi ve 40 bin TL proje desteği sağlanıyor.

18 ilde evler yerinde dönüşüyor! Vergi ve harç muafiyetiyle... İşte aşama aşama destek tutarları

2 VE 3. KONUT/İŞ YERİ İÇİN DE DESTEK SAĞLANIYOR

İlk konut ve iş yeri için Yerinde Dönüşüm desteklerinden faydalanan vatandaşlar 2 ve 3. konut/iş yeri için de 40 bin TL proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor.

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