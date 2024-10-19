18 ilde evler yerinde dönüşüyor! Vergi ve harç muafiyetiyle... İşte aşama aşama destek tutarları

NE KADAR DESTEK SAĞLANIYOR?

Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin TL proje desteği sağlanıyor.

İş yerlerine ise 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve yine 40 bin TL proje desteği veriliyor.

Ahırlı konutlar için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi ve 40 bin TL proje desteği sağlanıyor.