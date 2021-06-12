2 milyon vatandaşın ihtiyacını karşılayacak dev proje: Uzaydan bile görülebilecek

DÜNYANIN SAYILI ENERJİ SANTRALLERİNDEN BİRİ
2022 yılı sonunda tam kapasite elektrik üretmeye başlayacak tesis, yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak. Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santrallerinden biri olan Konya Karapınar YEKA GES-1 SCADA Merkezi'nin temel atma töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun katılımıyla gerçekleşti.