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Giriş Tarihi: 12.06.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 09:36

2 milyon vatandaşın ihtiyacını karşılayacak dev proje: Uzaydan bile görülebilecek

Konya güneşinin enerjiye dönüştüğü ve büyüklüğüyle uzaydan görünen insan yapıları arasında yerini alacak olan (GES) için tarihi bir gün daha yaşandı. 1 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip Karapınar'ın yönetim binası olacak "Vaha"nın temeli atıldı.

BARIŞ ŞİMŞEK
2 milyon vatandaşın ihtiyacını karşılayacak dev proje: Uzaydan bile görülebilecek

Konya Karapınar GES'in yönetim binası Vaha'nın temeli, üç bakanın katılımıyla atıldı. Cemal Kalyoncu, "1.4 milyar dolarlık yatırımı 2022 sonunda tamamlayacağız" dedi.

2 milyon vatandaşın ihtiyacını karşılayacak dev proje: Uzaydan bile görülebilecek

DÜNYANIN SAYILI ENERJİ SANTRALLERİNDEN BİRİ

2022 yılı sonunda tam kapasite elektrik üretmeye başlayacak tesis, yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak. Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santrallerinden biri olan Konya Karapınar YEKA GES-1 SCADA Merkezi'nin temel atma töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun katılımıyla gerçekleşti.

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2 milyon vatandaşın ihtiyacını karşılayacak dev proje: Uzaydan bile görülebilecek

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir gün yaşadığına vurgu yaparak, "2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki, 20 milyon metrekarelik Karapınar'da 700 bin adet panelin montajı tamamlandı. Böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30'u tesis edildi. Santralimizin birinci fazını tamamlamış olduk. Şimdiden, santralimiz Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak" diye konuştu.

2 milyon vatandaşın ihtiyacını karşılayacak dev proje: Uzaydan bile görülebilecek

2022 SONUNDA TAMAMLANACAK

Karapınar GES'in 1 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip olduğunu söyleyen Cemal Kalyoncu, "Ankara'daki fabrikamıza da 400 milyon dolarlık yatırım yapmıştık. Dile kolay, pandemi koşullarına rağmen toplamda 1.4 milyar dolarlık yatırımı Allah'ın izniyle 2022 yılı sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

2 milyon vatandaşın ihtiyacını karşılayacak dev proje: Uzaydan bile görülebilecek

SCADA Merkezi tasarımının bir yarışma ile belirlendiğini söyleyen Kalyoncu, "Burası Türkiye'de bu alanda çalışan profesyonel, akademisyen ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi paylaşım merkezi olarak da hizmet verecek" şeklinde konuştu.

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