2 milyon vatandaşın ihtiyacını karşılayacak dev proje: Uzaydan bile görülebilecek

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir gün yaşadığına vurgu yaparak, "2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki, 20 milyon metrekarelik Karapınar'da 700 bin adet panelin montajı tamamlandı. Böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30'u tesis edildi. Santralimizin birinci fazını tamamlamış olduk. Şimdiden, santralimiz Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak" diye konuştu.