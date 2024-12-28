20 yıllık hayal gerçek oldu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A kalıcı yörüngesine yerleşti

"TÜRKSAT 6A, 20 YILLIK HAYALİN SONUCU"

Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge testlerinin 42 derece doğu yörüngesinde tamamlanmasının ardından nihai kabulünün yapılacağını kaydetti.

Bu uydunun Türkiye'nin uzaydaki varlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Tüm vatandaşlarımızın bu uydumuzun sadece bir haberleşme uydusu olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu uydu, Türkiye'nin hem uzaydaki geleceğini şekillendirecek hem de dünyadaki gücünü artıracak projenin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın en yüksek yerlilik oranıyla tamamlanabilmesinin arkasında Türksat tarafından başlatılan Teknoloji Transfer Eğitim Programı'nın bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan programla, Türksat 3A'nın yanı sıra Türksat 4A ve Türksat 4B'nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca, Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında da yine Türksat mühendisleri, uydu tasarım, üretim ve test süreçlerinde bulundu. Şu anda da program kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik. Aslına bakarsanız 10 yıl önce sözleşmesine imza atılarak başlatılan Türksat 6A, neredeyse Türksat'ın kuruluşuyla başlayan 20 yıllık hayalin sonucu."