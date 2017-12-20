2018 memur ve emekli maaşları netleşiyor

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte netleşmeye başlayan 2017 enflasyon rakamının ışığında düzenlenecek mali tablolar, yeni yıldaki memur ve emekli maaşlarını da hesaplanabilir hale getirdi.
Yeni yıla sayılı günler kala 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memur, 2018'in başında alacağı zammı merak ediyor. Memur ve emeklileri ocak-temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor.
Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.
Önce, memur emeklileri ile görevdeki memurların yeni yılda alacakları zam ile başlayalım. Memur ve emeklileri; geçmiş yıllarda yapılan toplu sözleşmeye göre zam oranları, 2017 Ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti.
Ocak ayında enflasyon kaynaklı bir fark oluşmadı, temmuz ayında ise yüzde 2.89 fark oluştu ve zam oranı yüzde 6.89 oldu.
EN AZ YÜZDE 5 ZAM
2017 Ağustos'unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017'nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak. Şimdilerde merak edilen ise, enflasyon farkı oluşup oluşmayacağı?
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre enflasyon farkı oluşacak. Ne kadar derseniz; malum, enflasyon rakamları her ayın 3'nde açıklanıyor ve maaş zammına konu olacak enflasyon da 3 Ocak 2018'de açıklanacak.