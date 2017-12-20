2018 ve maaşları netleşiyor

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte netleşmeye başlayan 2017 enflasyon rakamının ışığında düzenlenecek mali tablolar, yeni yıldaki ve maaşlarını da hesaplanabilir hale getirdi.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 09:55
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2018 ve maaşları netleşiyor
2018 memur ve emekli maaşları netleşiyor

Yeni yıla sayılı günler kala 13 milyon ile 3 milyondan fazla , 2018'in başında alacağı mı merak ediyor. Memur ve emeklileri ocak-temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor.

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2018 ve maaşları netleşiyor
2018 memur ve emekli maaşları netleşiyor

oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

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2018 ve maaşları netleşiyor
2018 memur ve emekli maaşları netleşiyor

İşçi ve Bağ-Kur leri de lar gibi senede iki kere alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

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2018 ve maaşları netleşiyor
2018 memur ve emekli maaşları netleşiyor

Önce, leri ile görevdeki memurların yeni yılda alacakları ile başlayalım. Memur ve emeklileri; geçmiş yıllarda yapılan toplu sözleşmeye göre zam oranları, 2017 Ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti.

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2018 ve maaşları netleşiyor
2018 memur ve emekli maaşları netleşiyor

Ocak ayında enflasyon kaynaklı bir fark oluşmadı, temmuz ayında ise yüzde 2.89 fark oluştu ve oranı yüzde 6.89 oldu.


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2018 ve maaşları netleşiyor
2018 memur ve emekli maaşları netleşiyor

EN AZ YÜZDE 5 ZAM

2017 Ağustos'unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre lar ve leri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017'nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak. Şimdilerde merak edilen ise, enflasyon farkı oluşup oluşmayacağı?

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2018 ve maaşları netleşiyor
2018 memur ve emekli maaşları netleşiyor

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre enflasyon farkı oluşacak. Ne kadar derseniz; malum, enflasyon rakamları her ayın 3'nde açıklanıyor ve maaş mına konu olacak enflasyon da 3 Ocak 2018'de açıklanacak.

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