2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memur maaşlarını netleştirecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriler neticesinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları da netleşmeye başladı. Maaşlara yapılacak zam oranları ne kadar olacak?