2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak?
2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak. Açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon oranı neticesinde SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5.71 oranında zam görülüyor. Memurlara ise fark çıktı. Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları...
Giriş Tarihi: 04.12.2019
09:18
Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
09:28
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