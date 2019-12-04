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2020 maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur oranları ne kadar olacak?

Milyonlarca Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak. Açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon oranı neticesinde SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5.71 oranında görülüyor. Memurlara ise fark çıktı. Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 09:28
2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak?

Milyonlarca maaşlarını netleştirecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriler neticesinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan oranları da netleşmeye başladı. Maaşlara yapılacak zam oranları ne kadar olacak?

2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek.

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2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak?

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak?

Dün açıklanan verilere göre Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı.

2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak?

Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranı yüzde 5.71 olurken,

2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak?

memur emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.71 enflasyon farkı oluştu.

2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak?

Buna Aralık ayının enflasyon verisi daha eklenecek. Enflasyon tahminleri de oranlarına ilişkin ipuçları veriyor.

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