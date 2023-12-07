SON DAKİKA

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Haberler Galeri 2023-2024 doğalgaz desteği detayları belli oldu: Nasıl başvuru yapılacak? Kimler yararlanabilecek?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 20:30

2023-2024 doğalgaz desteği detayları belli oldu: Nasıl başvuru yapılacak? Kimler yararlanabilecek?

Doğalgaz desteği paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım miktarının artrıldığını duyurmasının ardından vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başladı. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber'de doğalgaz desteği paketinin detaylarını anlattı. Doğalgaz desteği paketinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özellikle, gelir seviyesi düşük vatandaşlara yıllardır verildiğini belirten Karataş, başvuru için gerekenleri de tek tek açıkladı. Peki doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

2023-2024 doğalgaz desteği detayları belli oldu: Nasıl başvuru yapılacak? Kimler yararlanabilecek?

2023-2024 yıllarını kapsayan doğalgaz desteğinin ne kadar olduğu ile bu destek paketine nasıl ve nereden başvuru yapılacağı soruları yanıt buldu.

2023-2024 doğalgaz desteği detayları belli oldu: Nasıl başvuru yapılacak? Kimler yararlanabilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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2023-2024 doğalgaz desteği detayları belli oldu: Nasıl başvuru yapılacak? Kimler yararlanabilecek?

"DOĞAL GAZ DESTEĞİ 3 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ"

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik."

2023-2024 doğalgaz desteği detayları belli oldu: Nasıl başvuru yapılacak? Kimler yararlanabilecek?

25 METREKÜPLÜK DESTEKTEN AYRI BİR PAKET"

A Haber ekranlarında doğalgaz desteği paketine ilişkin konuşan enerji uzmanı Altuğ Karataş, "Bu verilen destek paketi, her ay 25 meteküplük verilen paketten ayrı bir paket. 2024 yılının mayıs ayına kadar 25 metreküplük doğalgaz tüm vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Bu ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının özellikle, gelir seviyesi düşük vatandaşlarla ilgili yıllardır sürdürüğü bir program." dedi.

2023-2024 doğalgaz desteği detayları belli oldu: Nasıl başvuru yapılacak? Kimler yararlanabilecek?

Doğalgaz desteği detayları belli oldu | Video

Paketten kimlerin yararlanacağı sorusunu da yanıtlayan Karataş, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden belirlenmiş gelir sahibi insanlar bu haktan faydalanabiliyorlar. Geçtiğimiz yıl 900 lira ile 2 bi 500 lira arasında veriliyordu." ifadelerini kullandı.

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