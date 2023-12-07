SON DAKİKA

Giriş Tarihi: 07.12.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 20:30

2023-2024 doğalgaz desteği detayları belli oldu: Nasıl başvuru yapılacak? Kimler yararlanabilecek?

Doğalgaz desteği paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım miktarının artrıldığını duyurmasının ardından vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başladı. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber'de doğalgaz desteği paketinin detaylarını anlattı. Doğalgaz desteği paketinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özellikle, gelir seviyesi düşük vatandaşlara yıllardır verildiğini belirten Karataş, başvuru için gerekenleri de tek tek açıkladı. Peki doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...