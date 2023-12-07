Doğalgaz desteği detayları belli oldu | Video
Doğalgaz desteği paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım miktarının artıldığını duyurmasının ardından vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başladı. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber'de doğalgaz desteği paketinin detaylarını anlattı. Doğalgaz desteği paketinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın tarafından özellikle, gelir seviyesi düşük vatandaşlarla yıllardır verildiğini belirten Karataş, başvuru için gerekenleri de tek tek açıkladı. Peki Doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...
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