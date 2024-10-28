YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret zammı için 2 formül öne çıktı

Giriş Tarihi: 28.10.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
08:51
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: 'Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusu yanıt ararken 2 formül öne çıktı. Aralık ayında belirlenecek asgari ücret ile en düşük emekli maaşı için değerlendirmeler başladı. Asgari ücret için yüzde 28-30'luk bir artış gündemde. Aralık ayında belirlenecek asgari ücret öncesi iktidar kanadında da hazırlıklar başladı. İlgili bakanların ve ekonomi kurmaylarının katılımıyla yapılan toplantılarda konunun ele alındığı bildirildi. İşte son dakika asgari ücret 2025 zammı haberinin detayları!