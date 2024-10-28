YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret zammı için 2 formül öne çıktı

AK PARTİ YÜZDE 28-30

AK Parti'de asgari ücret için yüzde 28-30 aralığı değerlendiriliyor. AK Parti kaynakları, "İşçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak. Biz bu güne kadar işçi ve emekli mağdur edip enflasyona ezdirmedik. Bu da dikkate alınacaktır. Verilecek oran işten çıkarmalara da neden olmamalıdır" dediler.