2030'un en büyük ekonomileri

PriceWaterhouseCoopers 2030 yılında dünyadaki en güçlü ekonomilerin hangileri olacağına dair tahminlerini yayımladı. PwC'nin bulgularına göre 113 yıllık sürede bazı ülkeler her zamanki pozisyonlarını korusalar da, 2030 yılında inişe ya da tırmanışa geçecek pek çok ülke var.