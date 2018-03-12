2030'un en büyük ekonomileri

PriceWaterhouseCoopers 2030 yılında dünyadaki en güçlü ekonomilerin hangileri olacağına dair tahminlerini yayımladı. PwC'nin bulgularına göre 113 yıllık sürede bazı ülkeler her zamanki pozisyonlarını korusalar da, 2030 yılında inişe ya da tırmanışa geçecek pek çok ülke var. Türkiye'nin en üst sıralarda olduğu listede günümüzün büyük devletlerinden bir çoğunu ekonomik güç olarak geçtiği görülüyor. İşte o sıralama... 32- Hollanda - 1,080 milyar dolar 31- Kolombiya - 1,111 milyar dolar 30- Güney Afrika - 1,148 milyar dolar 29- Vietnam - 1,303 milyar dolar 28- Bangladeş - 1,324 milyar dolar