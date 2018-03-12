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2030'un en büyük leri

Giriş Tarihi: 12.03.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 10:21
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2030'un en büyük leri
2030'un en büyük ekonomileri

PriceWaterhouseCoopers 2030 yılında dünyadaki en güçlü lerin hangileri olacağına dair tahminlerini yayımladı. PwC'nin bulgularına göre 113 yıllık sürede bazı ülkeler her zamanki pozisyonlarını korusalar da, 2030 yılında inişe ya da tırmanışa geçecek pek çok ülke var.

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2030'un en büyük leri
2030'un en büyük ekonomileri

Türkiye'nin en üst sıralarda olduğu listede günümüzün büyük devletlerinden bir çoğunu k güç olarak geçtiği görülüyor. İşte o sıralama...

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2030'un en büyük leri
2030'un en büyük ekonomileri


32- Hollanda - 1,080 milyar dolar

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2030'un en büyük leri
2030'un en büyük ekonomileri


31- Kolombiya - 1,111 milyar dolar

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2030'un en büyük leri
2030'un en büyük ekonomileri


30- Güney Afrika - 1,148 milyar dolar

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2030'un en büyük leri
2030'un en büyük ekonomileri


29- Vietnam - 1,303 milyar dolar

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2030'un en büyük leri
2030'un en büyük ekonomileri


28- Bangladeş - 1,324 milyar dolar

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