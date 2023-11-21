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Haberler Galeri 25 bölgede 5G hizmeti başladı! "İnternet hızı uçuyor"
Giriş Tarihi: 21.11.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 06:42

25 bölgede 5G hizmeti başladı! "İnternet hızı uçuyor"

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi denenmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnternet hızı uçuyor" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK
25 bölgede 5G hizmeti başladı! İnternet hızı uçuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde denenmektedir" dedi. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projeleri Lansman Töreni'ne katıldı.

25 bölgede 5G hizmeti başladı! İnternet hızı uçuyor

YERLİ VE MİLLİLİK VURGUSU
2002'de 23 milyon olan mobil abone sayısının yaklaşık 91.36 milyon seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, "Geniş bant abone sayısının 93.06 milyonu bulduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştırılacağız. Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 111.7 milyona, mobil abone sayımızın ise 101.8 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır" dedi.

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25 bölgede 5G hizmeti başladı! İnternet hızı uçuyor

5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve millî imkânlarla geliştirilmesine çalıştıklarını anlatan Uraloğ,u şöyle konuştu: "İstanbul Havalimanı'nda cihazları 5G'ye uyumlu olan vatandaşlar için ve uluslararası yolcuların 5G'yi deneyimleyebilmesi için altyapı kurduk.

25 bölgede 5G hizmeti başladı! İnternet hızı uçuyor

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde denenmektedir" diye konuştu.

25 bölgede 5G hizmeti başladı! İnternet hızı uçuyor

İNTERNET HIZI UÇUYOR
İstanbul Havalimanı'nda 5G hizmetinin sunulması için BTK'nın 3 mobil işletmeciye izin verdiğini belirten Uraloğlu, işletmecilerden aldığı raporları şu şekilde paylaştı: "Abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1gigabit, gönderme hızları ise 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor.

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