25 bölgede 5G hizmeti başladı! "İnternet hızı uçuyor"

YERLİ VE MİLLİLİK VURGUSU

2002'de 23 milyon olan mobil abone sayısının yaklaşık 91.36 milyon seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, "Geniş bant abone sayısının 93.06 milyonu bulduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştırılacağız. Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 111.7 milyona, mobil abone sayımızın ise 101.8 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır" dedi.