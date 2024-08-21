25 marka rakamları açıkladı: Türkiye’nin en ucuz sıfır araba fiyatları belli oldu! İşte 1 milyon TL’nin altındaki sıfır araba fiyatları

EN UCUZ SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİNDE ZİRVE YER DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Türkiye pazarında yer alan otomobil markaları için ağustos ayı en ucuz araba fiyatları listesi belli oldu. En ucuz sıfır araba fiyatları listesinin başındaki isim ise değişmedi. Listenin zirvesinde yine HYUNDAI i10 yer aldı. Güncellenen veriler sonrasında derlenen en ucuz sıfır araba fiyatları listesinde ikinci sırada CITROEN C3 yer alırken CITROEN C3'ü FIAT Egea takip etti.