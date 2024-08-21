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Haberler Galeri 25 marka rakamları açıkladı: Türkiye'nin en ucuz sıfır araba fiyatları belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin altındaki sıfır araba fiyatları
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:59

25 marka rakamları açıkladı: Türkiye'nin en ucuz sıfır araba fiyatları belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin altındaki sıfır araba fiyatları

En ucuz sıfır araba fiyatları otomobil piyasasının en merak edilen konularından biri olmaya devam ediyor. Piyasadaki sıfır araba fiyatları yükseliş hızını keserek sıfır otomobil almak isteyen vatandaşları heyecanlandırıyor. Sıfır otomobil fiyatlarını merak eden vatandaşlar bu konudaki araştırmalarını sürdürürken 25 otomobil markası Türkiye'deki en ucuz sıfır araba fiyatlarını duyurdu. İşte merak edilen 1 milyon TL'nin altında satın alınabilecek sıfır otomobiller...

25 marka rakamları açıkladı: Türkiye’nin en ucuz sıfır araba fiyatları belli oldu! İşte 1 milyon TL’nin altındaki sıfır araba fiyatları

Sıfır araba fiyatları sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olmayı sürdürüyor. Vatandaşlar sıfır araba fiyatları konusunda araştırmalarına devam ederken Türkiye pazarında yer alan 25 otomobil markası ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesini duyurdu. Firmalar bazı modellerinde fiyat güncellemesine giderken bazı modellerinde ise fiyatları sabit bıraktı. İşte 25 markasının model model en ucuz sıfır araba fiyatları...

25 marka rakamları açıkladı: Türkiye’nin en ucuz sıfır araba fiyatları belli oldu! İşte 1 milyon TL’nin altındaki sıfır araba fiyatları

EN UCUZ SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİNDE ZİRVE YER DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Türkiye pazarında yer alan otomobil markaları için ağustos ayı en ucuz araba fiyatları listesi belli oldu. En ucuz sıfır araba fiyatları listesinin başındaki isim ise değişmedi. Listenin zirvesinde yine HYUNDAI i10 yer aldı. Güncellenen veriler sonrasında derlenen en ucuz sıfır araba fiyatları listesinde ikinci sırada CITROEN C3 yer alırken CITROEN C3'ü FIAT Egea takip etti.

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25 marka rakamları açıkladı: Türkiye’nin en ucuz sıfır araba fiyatları belli oldu! İşte 1 milyon TL’nin altındaki sıfır araba fiyatları

AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR ARABA FİYATLARI

HYUNDAI

i10 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzinli
925.000 TL

25 marka rakamları açıkladı: Türkiye’nin en ucuz sıfır araba fiyatları belli oldu! İşte 1 milyon TL’nin altındaki sıfır araba fiyatları

CITROEN

C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli
963.000 TL

25 marka rakamları açıkladı: Türkiye’nin en ucuz sıfır araba fiyatları belli oldu! İşte 1 milyon TL’nin altındaki sıfır araba fiyatları

FIAT

Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
969.900 TL

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