HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek hamle! İşte 10 adımlık yeni dev paket...

2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek hamle! İşte 10 adımlık yeni dev paket...

2.5 milyon esnaf için 10 adımlık dev bir paket geliyor. Markalaşmadan, kira desteğine, vergi ve primden, kooperatif kurulmasına kadar birçok teşvik verilecek

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 25.01.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 09:49
2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek hamle! İşte 10 adımlık yeni dev paket...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 40 bin işletmeye 20 milyar liralık paketle birlikte kredi muslukları açılırken, 2.5 milyon esnafın yüzünü güldüren adımlar da devam ediyor. Hükümet, esnafa kredi desteğinin yanı sıra markalaşma, geleneksel mesleklere alışveriş merkezinde kira desteği, vergi, prim teşviki, tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulmasına kadar bir dizi reform hazırladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda desteklerin artarak süreceğini belirterek, markalaşma projesini yaşama geçireceklerini söyledi.

DÖRT KOLDAN DESTEK

Esnafa kredide sübvansiyon oranı yüzde 20'den yüzde 100'e çıkarırken, uygulamadan yararlananların sayısı 600 bine yaklaştı. Bu yıl küçük işletmeleri teşvik için girişim- risk sermayesi gibi yenilikçi finansman modelleri de desteklenecek. Bakan Pekcan'ın verdiği bilgiye göre bu kapsamda yaşama geçirilecek 10 önemli adım şöyle:

2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek hamle! İşte 10 adımlık yeni dev paket...

4 MARKALAŞMA DESTEĞİ:

Pazarlama ve markalaşma projesi yaşama geçiriliyor. Küçük işletmelerin eğitim, fuar, markalaşma forumlarına katılımı desteklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek hamle! İşte 10 adımlık yeni dev paket...

4 PERAKENDE İŞLETMELERE KOLAYLIK:

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişindeki kriterler lehine yeniden düzenlenecek.

2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek hamle! İşte 10 adımlık yeni dev paket...

4 GELENEKSEL MESLEKLERE DESTEKLER:

Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan meslekleri icra edenlere alışveriş merkezlerinde rayiç bedelin en fazla dörtte birinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde 3'ü yer ayrılacak.

2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek hamle! İşte 10 adımlık yeni dev paket...

4 TEDARİK-DAĞITIM KOOPERATİFLERİ:

Esnafın sattığı malı etkin bir şekilde piyasadan temini için tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulacak.

2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek hamle! İşte 10 adımlık yeni dev paket...

4 BİR USTALIK BELGESİ YETERLİ:

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde birden fazla kişi çalışıyorsa bir kişiden ustalık belgesi alınması yeterli olacak.

2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek hamle! İşte 10 adımlık yeni dev paket...

4 YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ:

İşyeri modernizasyonu, hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için 30 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanımı sürdürülecek.

BİZE ULAŞIN