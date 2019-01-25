2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek hamle! İşte 10 adımlık yeni dev paket...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 40 bin işletmeye 20 milyar liralık paketle birlikte kredi muslukları açılırken, 2.5 milyon esnafın yüzünü güldüren adımlar da devam ediyor. Hükümet, esnafa kredi desteğinin yanı sıra markalaşma, geleneksel mesleklere alışveriş merkezinde kira desteği, vergi, prim teşviki, tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulmasına kadar bir dizi reform hazırladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda desteklerin artarak süreceğini belirterek, markalaşma projesini yaşama geçireceklerini söyledi.



DÖRT KOLDAN DESTEK

Esnafa kredide sübvansiyon oranı yüzde 20'den yüzde 100'e çıkarırken, uygulamadan yararlananların sayısı 600 bine yaklaştı. Bu yıl küçük işletmeleri teşvik için girişim- risk sermayesi gibi yenilikçi finansman modelleri de desteklenecek. Bakan Pekcan'ın verdiği bilgiye göre bu kapsamda yaşama geçirilecek 10 önemli adım şöyle:



