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Haberler Galeri 2B arsaya ev yapılır mı? 2B arazi başvuruları nasıl? İşte tüm merak edilenler!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:14

2B arsaya ev yapılır mı? 2B arazi başvuruları nasıl? İşte tüm merak edilenler!

Milyonlarca vatandaşın yıllardır beklediği 2B arazileri için müjdeli haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız." mesajını verdi. Peki 2B arsaya ev yapılabilir mi, 2B arazide imar olur mu? 2B başvuruları nasıl gerçekleşecek? İşte merak edilen detaylar!

SEDA TABAK
2B arsaya ev yapılır mı? 2B arazi başvuruları nasıl? İşte tüm merak edilenler!

Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve kadastro işlemi yapılarak orman vasfını yitirdiği belirlenen alanlara 2B arazisi deniliyor. Bir ormanlık arazinin 2B statüsü alabilmesi için belirli kıstasları karşılaması gerekir. Öncelikle orman vasfını kaybetmiş alanların tarım arazileri olarak kullanılmasının daha yararlı olacağı resmi kurumlarca tespit edilmeli.

2B arsaya ev yapılır mı? 2B arazi başvuruları nasıl? İşte tüm merak edilenler!

Bu tespit için ilgili defterdarlık ve mal müdürlüklerine istenilen belgelerle başvuru yapılabilir. Orman köylüsü olmayan üçüncü kişilere satış yapılamaz. Hak sahibi olmak için 31 Aralık 2011 öncesi arazinin kullanıcısı ya da sahibi olmak şart.

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2B arsaya ev yapılır mı? 2B arazi başvuruları nasıl? İşte tüm merak edilenler!

2B ARAZİDE İMAR OLUR MU?

Orman köylüsü dışında üçüncü şahıslara satışı yasak olan 2B arazilerine ev yapılabilir. Kadastro işlemi yapılan ve orman alanlarından çıkarılan 2B arazilerini yalnızca oradaki köylüler alabilir. Köylülerin temel ihtiyaçları ise devlet tarafından itina ile karşılanıyor.

2B arsaya ev yapılır mı? 2B arazi başvuruları nasıl? İşte tüm merak edilenler!

EV YAPMANIN ŞARTLARI NELER?

2B arsalarına ev yapmanın da bazı şartları bulunuyor. Özellikle tarla vasfı olan arazilerin yaklaşık 5 bin metrekarenin altına inmemesi gerekiyor. Ayrıca ev için inşaat yapılacak alan da arsanın nerede ise yüzde 5'ini geçmemeli.

2B arsaya ev yapılır mı? 2B arazi başvuruları nasıl? İşte tüm merak edilenler!

Bunun yanı sıra saçak seviyeleri de zeminden neredeyse 6.50 metreyi ya da 2 katını aşmamalı. Bunun yanı sıra yol ve parsel sınırlarına 5 metrenin üzerinde yaklaşılmamalı. Tüm bu koşulların sağlanmasının ardından ev inşaatına izin veriliyor.