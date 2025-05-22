2B arsaya ev yapılır mı? 2B arazi başvuruları nasıl? İşte tüm merak edilenler!

Bu tespit için ilgili defterdarlık ve mal müdürlüklerine istenilen belgelerle başvuru yapılabilir. Orman köylüsü olmayan üçüncü kişilere satış yapılamaz. Hak sahibi olmak için 31 Aralık 2011 öncesi arazinin kullanıcısı ya da sahibi olmak şart.