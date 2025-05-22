Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
09:14
2B arsaya ev yapılır mı? 2B arazi başvuruları nasıl? İşte tüm merak edilenler!
Milyonlarca vatandaşın yıllardır beklediği 2B arazileri için müjdeli haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız." mesajını verdi. Peki 2B arsaya ev yapılabilir mi, 2B arazide imar olur mu? 2B başvuruları nasıl gerçekleşecek? İşte merak edilen detaylar!