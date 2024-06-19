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Giriş Tarihi: 19.06.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 13:12

300 milyar dolar değerinde altın! Türkiye'de yeraltında yer alıyor

Türkiye'de yeraltında yer alan tonlarca altın dikkat çekti. Çıkarılmayı bekleyen 5.000 tonluk altın 300 milyar dolar değerinde. Öte yandan Türkiye Madenciler Derneği Başkanı, maden sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA
300 milyar dolar değerinde altın! Türkiye’de yeraltında yer alıyor

Türkiye'de yeraltındaki 300 milyar dolar değerindeki altın dikkat çekti.

300 milyar dolar değerinde altın! Türkiye’de yeraltında yer alıyor

300 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN!

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de yapılmış bir modelleme çalışmasına göre altın madeni potansiyelinin 6 bin 500 ton olduğunu belirterek, "Bu potansiyelin 1500 tonunun nerede olduğunu biliyoruz ve hatta üretmeye başladık. Yeraltında bekleyen 5 bin ton var ve bunun değeri yaklaşık 300 milyar dolar." dedi.

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300 milyar dolar değerinde altın! Türkiye’de yeraltında yer alıyor

Yılmaz, Ankara'da bir grup gazeteci ile yaptığı toplantıda, Türkiye'nin madencilik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl altın ithalatına 31 milyar dolar verildiğini dile getiren Yılmaz, ihracatın 12 milyar dolar, bu alandaki ticaret açığının 19 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı.

300 milyar dolar değerinde altın! Türkiye’de yeraltında yer alıyor

TÜRKİYE'DE YERALTINDA YER ALIYOR

Yılmaz, Türkiye'nin altın üretiminin ekonomiyi enflasyonist etkiden kurtarma çabalarında avantaj sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de, yapılmış bir modelleme çalışmasına göre, 6 bin 500 ton metal altın potansiyeli var. Biz bunun 1500 tonunun nerede olduğunu biliyoruz, hatta üretmeye de başladık. Geriye kalan, yeraltında bekleyen 5 bin ton var, bunun bugünkü değeri yaklaşık 300 milyar dolar civarında. Ürettiğimiz altını biz, kanun gereği Merkez Bankasına ön alım hakkını kullanırsa satmak zorundayız. Merkez Bankası, bizden aldığında lira ödüyor. Enflasyon üzerinde Türkiye'deki üretimin etkisinin olduğu nokta burası. Aksi takdirde bunu dolarla satın almak durumunda kalacak."

Maden sektörünün yeni bir düzenleme beklentisi bulunduğunu dile getiren Yılmaz, taleplerinin madencilik izinlerinin hızlandırılması ve maden üretiminin artırılması için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi olduğunu aktardı.

Yılmaz, son 10 yılda madencilik arama ruhsat sayısının 40 binden 5 bine gerilediğini belirtti.

300 milyar dolar değerinde altın! Türkiye’de yeraltında yer alıyor

"YEŞİL DÖNÜŞÜM İLE MADENCİLİK 9 KAT ARTACAK"

Yılmaz, madencilik sektörünün kendi kendini denetleyecek bağımsız denetim mekanizmalarını oluşturması gerektiğini söyledi.

Bazı ülkelerin "Sürdürülebilir Madencilik İlkeleri" diye adlandırdığı ilkelere göre hareket ettiğini böylelikle iş kazalarını azalttıklarını ifade eden Yılmaz, "Madencilik sektöründe madenciliğin tüm aşamaları için denetim standartlarını net şekilde ortaya koymamız lazım. Sektörün, kendi kendini denetleyecek, bağımsız denetim mekanizmasını oluşturması gerekiyor." diye konuştu.

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