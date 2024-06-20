300 milyar dolarlık cevher! Yüzde 50’sini yerli şirketler üretiyor: Yer altında bekleyen 5000 ton daha var

"BORDA UÇ ÜRÜN ÜRETMELİYİZ"

Bor madeniyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Belirli konularda uç ürüne gidersek, dünyada söz sahibi olma ihtimalimiz çok yüksek. Borda biz dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'ine sahibiz. Borda cevher veya ara ürün halinde satmak yerine uç ürün üretebilirsek, çok büyük bir katma değer oluştururuz. Örneğin; bir ton ham bor 300-500 dolar. Bunu ara ürüne çevirirseniz, bir ton ara ürüne dönüşmüş borun fiyatı 4 bin dolara kadar çıkıyor. Cam teknolojisi, zırh teknolojisini bu ülkede yaparsanız, bir ton ham borun değeri 500 bin dolara kadar çıkıyor" diye konuştu.