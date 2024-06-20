Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
08:53
300 milyar dolarlık cevher! Yüzde 50'sini yerli şirketler üretiyor: Yer altında bekleyen 5000 ton daha var
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin altın ithalatına çözüm olarak altın üretiminin daha da artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'de, yapılmış bir modelleme çalışmasına göre, 6.500 ton metal altın potansiyeli var. Biz bunun 1.500 tonunun nerede olduğunu biliyoruz, üretmeye de başladık. Geriye kalan, yer altında bekleyen 5.000 ton var, bunun bugünkü değeri yaklaşık 300 milyar dolar civarında" ifadelerini kullandı.