30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

30 HAVA ARACI TAŞIYABİLECEK
Tersaneye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Varank, Türkiye'de ilk defa üretilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek en büyük tonajlı gemi olacağını söyledi. Son dönemde Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak tescillendiğine dikkat çeken Varank, geminin milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere yüze yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30'dan fazla hava aracını taşıyabileceğini vurguladı.