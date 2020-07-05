Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekât ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini arttıracak, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU'nun inşasının sürdüğü Tuzla Sedef Tersanesi'nde incelemelerde bulundu. ANADOLU projesinin yüzde 70'e yakın yerli katkı taahhüdü bulunduğunu belirten Bakan Varank, "Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak." dedi.

Giriş Tarihi: 05.07.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 13:07
30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

EN BÜYÜK TONAJLI GEMİMİZ

Türkiye'de üretilen en büyük tonajlı geminin yapım çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Varank'a TURKON Holding ve SEDEF Gemi İnşaatı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyeleri Orkun Kalkavan, Alkın Kalkavan , Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Erkan Mete ile Satın Alma Müdürü Kaşif Kalkavan ve Savunma Sanayii Projeleri Müdürü Selim Buğdanoğlu eşlik etti.

30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

SON HIZLA DEVAM

Türk Silahlı Kuvvetlerini denizaşırı güç aktarım kabiliyetine kavuşturacak ANADOLU'nun inşası son hızla devam ediyor. Savunma sanayisindeki yerlilik oranlarının artmasına katkı sağlayacak geminin ana görevi, kuvvet aktarımı ve amfibi harekât olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

30 HAVA ARACI TAŞIYABİLECEK

Tersaneye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Varank, Türkiye'de ilk defa üretilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek en büyük tonajlı gemi olacağını söyledi. Son dönemde Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak tescillendiğine dikkat çeken Varank, geminin milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere yüze yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30'dan fazla hava aracını taşıyabileceğini vurguladı.

30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

KOBİ'LER DEVREDE

ANADOLU Projesinde yüzde 70'e yakın yerli katkı taahhüdü bulunduğunu belirten Bakan Varank, yerli katkı taahhüdünün üçte birlik kısmının KOBİ taahhüdü olması sebebiyle yurt içindeki KOBİ'lerin ve tedarikçilerin de projede kritik bir rol oynadığını ifade etti.

30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

ÜZERİNDEN İHA'LAR KALKACAK

Varank, taktik sınıfı İHA'ların bile dikey iniş-kalkış olmadan bu gemiden kalkmasının mümkün olabileceğini belirterek, "Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Oldukça hızlı ilerliyor." diye konuştu.

30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

ÖZGÜN TASARIM

İlk geminin tasarımının yabancı olduğunu söyleyen Varank, "Bundan sonraki dönemlerde kendi özgün tasarımlarımızla bu tip gemileri üretmenin yollarını, çarelerini bulacağız. Bu sınıfta gemileri de inşallah bundan sonra tasarımı da dahil olmak üzere kendimiz üretebilmeyi hedefliyoruz. Bu yönde bir kabiliyetimiz var. MİLGEM projesiyle savaş gemilerimizi kendi tasarımlarımızla tamamen yerli ve milli olarak üretebiliyoruz " dedi

30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

58 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

ANADOLU, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. 58 metre yüksekliği bulunan geminin bin 410 metrekarelik ağır araç güvertesi mevcut. Gemide ayrıca, bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif araç güvertesi, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi ve 900 metrekare hangar yer alıyor.

SON DAKİKA