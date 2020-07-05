30'dan fazla uçak taşıyabilecek! Türkiye'yi denizlerde küresel güç yapacak

ÖZGÜN TASARIM

İlk geminin tasarımının yabancı olduğunu söyleyen Varank, "Bundan sonraki dönemlerde kendi özgün tasarımlarımızla bu tip gemileri üretmenin yollarını, çarelerini bulacağız. Bu sınıfta gemileri de inşallah bundan sonra tasarımı da dahil olmak üzere kendimiz üretebilmeyi hedefliyoruz. Bu yönde bir kabiliyetimiz var. MİLGEM projesiyle savaş gemilerimizi kendi tasarımlarımızla tamamen yerli ve milli olarak üretebiliyoruz " dedi