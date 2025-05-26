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Haberler Galeri 3600 ek göstergede neler değişti? Yeni memurlara maaş müjdesi: İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:27

3600 ek göstergede neler değişti? Yeni memurlara maaş müjdesi: İşte detaylar...

2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren kanunla, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis olmak üzere öncelikli 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge imkanı getirildi. Yani bu meslek grubundaki üniversite mezunu kamu personelinin ek göstergesi 3600'e yükseltildi. Ardından yapılan bir değişiklik ile bu imkan genişletilerek tüm kamu çalışanlarına yaygınlaştırıldı. Böylece 4 meslek grubunun dışında kalan unvan ve kadrolara da ek gösterge artışları yapıldı. İşte detaylar...

FARUK ERDEM
3600 ek göstergede neler değişti? Yeni memurlara maaş müjdesi: İşte detaylar...

Ek gösterge memurların maaşlarını ve özellikle emekli ikramiye ve aylıklarını belirleyen önemli çarpanlardan birisi. Ek göstergenin artırılması memurların emekli maaşlarını ve ikramiyelerini artırdı. Ancak bu düzenlemenin yürürlük maddesinde Genel İdare Hizmetler Sınıfı için 15.01.2023 tarihi sınır olarak belirlendi ve bundan önce kamuya atananlar kapsama alındı.
Yüksek mahkeme bu uygulamayı iptal ederek 15 Ocak 2023 tarihinden sonra kamu görevine giren ve girecek olan tüm Genel İdare Hizmetler Sınıfı memurların aynı düzenlemeden yararlanabileceğine hükmetti. Ancak uygulama 6 ay sonra başlayacak.

3600 ek göstergede neler değişti? Yeni memurlara maaş müjdesi: İşte detaylar...

BU SINIF KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Kamu kurumlarının yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. Bu il özel idaresi müdüründen itfaiye memuruna, gardiyandan yüksek mahkeme memuruna, Şube müdüründen, YÖK Genel Sekreter'ine, uzmanlardan teftiş görevlilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

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3600 ek göstergede neler değişti? Yeni memurlara maaş müjdesi: İşte detaylar...

NASIL UYGULANACAK?

Bu karar uygulandığında 15 Ocak 2023 sonrasında kamuya atanan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı tüm memurlar da 3600 ek gösterge artışından yararlanacak. Ancak uygulama için yüksek mahkeme 6 ay süre verdi. Bu süre içinde yeni bir düzenleme yapılmaz ise karar uygulanacak.

3600 ek göstergede neler değişti? Yeni memurlara maaş müjdesi: İşte detaylar...

NE DEĞİŞECEK?

Ek gösterge artışı kamu çalışanlarının maaş, ikramiye ve emekli aylıklarını belirleyen en önemli çarpanlardan birisi. Ek gösterge arttıkça kamu çalışanların maaş ve ikramiye ile emekli aylıkları da yükseliyor. 3600 ek gösterge artışı özellikle emekli ikramiye ve emekli aylıklarında yüzde 30'a yakın artışa yol açacak. Mevcut maaşlarda bu oranda bir artış olmayacak. Fakat memurlara 15 Ocak 2023 sonrası için toplu ödeme yapılması da gerekebilecek.

3600 ek göstergede neler değişti? Yeni memurlara maaş müjdesi: İşte detaylar...

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartı getiren yasal düzenlemeyi iptal etti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, düzenlemenin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de 7417 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.