Giriş Tarihi: 26.05.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
16:27
3600 ek göstergede neler değişti? Yeni memurlara maaş müjdesi: İşte detaylar...
2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren kanunla, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis olmak üzere öncelikli 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge imkanı getirildi. Yani bu meslek grubundaki üniversite mezunu kamu personelinin ek göstergesi 3600'e yükseltildi. Ardından yapılan bir değişiklik ile bu imkan genişletilerek tüm kamu çalışanlarına yaygınlaştırıldı. Böylece 4 meslek grubunun dışında kalan unvan ve kadrolara da ek gösterge artışları yapıldı. İşte detaylar...