3600 ek göstergede neler değişti? Yeni memurlara maaş müjdesi: İşte detaylar...

Ek gösterge memurların maaşlarını ve özellikle emekli ikramiye ve aylıklarını belirleyen önemli çarpanlardan birisi. Ek göstergenin artırılması memurların emekli maaşlarını ve ikramiyelerini artırdı. Ancak bu düzenlemenin yürürlük maddesinde Genel İdare Hizmetler Sınıfı için 15.01.2023 tarihi sınır olarak belirlendi ve bundan önce kamuya atananlar kapsama alındı.

Yüksek mahkeme bu uygulamayı iptal ederek 15 Ocak 2023 tarihinden sonra kamu görevine giren ve girecek olan tüm Genel İdare Hizmetler Sınıfı memurların aynı düzenlemeden yararlanabileceğine hükmetti. Ancak uygulama 6 ay sonra başlayacak.