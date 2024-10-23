4 günde 1 yıllık ihracat! SAHA EXPO’da rekor kırıldı

300'DEN FAZLA ÜRÜN LANSMANI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, SAHA EXPO'nun 2022'deki son fuarda, bir öncekine göre metrekare düzeyinde yüzde 50, katılımcı düzeyinde yüzde 112, ziyaretçi düzeyinde de yüzde 226'lık artışla büyüyerek gerçekleştiğine dikkati çekerek, "200'den fazla imza töreni, 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak. İmzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde 6 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇELİK KUBBENİN FÜZELERİ HAZIR

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, "Çelik Kubbe gibi sistemler her zaman yaşayan ve sonu olmayan sistemler. Şu anda çelik kubbe için her türlü ürünümüz hazır. En yakından en uzağa kadar tüm sistmelerimizi geliştirmiş durumdayız. Şu anda tüm ürünlerin haberleşebildiği bir Aselsan ve diğer paydaşlarımız ile çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.



KIZILELMA'YA TALEP ÇOK YOĞUN

Baykar olarak ilk defa tüm sistemler ile bir fuarda yer aldıklarını belirten Baykar Sözcüsü İlker Akgüngör, "İleri aviyonik sistemleri Kızılelma'da üretim sürecimiz başladı. Seri üretime 2025'te daha fazla ağırlık vereceğiz. Çok ciddi bir ilgi olduğunu görebiliyoruz. Şu anda dünyanın en büyük İHA üreticisi durumundayız. Bayraktar TB2 için 34 ülke ile sözleşme imzalamış durumdayız" diye konuştu.



1 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞE İMZA

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, ihracatta ortalama 60 dolar olan rakamın Aseldan'da 2 bin doları yakaladığını belirtti. Akyol, "Önümüzdeki dönem radar, optik gibi 30 bin dolar 40 bin dolar gibi rakamları da yakaladığımızı ifade etmek isterim. KOBİ'lere şu anda 1.6 milyar dolarlık sipariş vermiş durumdayız. 1 milyar dolarlık yeni sözleşmelere imza atacağımızı ifade etmek isterim" dedi.