5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

5 milyon kişiyi direkt olarak ilgilendiren intibak zammı meclisin gündeminde. 2000'den sonra emekli olanlar Anayasa Mahkemesi'nin intibah için meclis'i belirtmesinin ardından emekliler beklemeye geçti. Yeni intibak düzenlemesi yapılırsa, 5 milyon emeklinin gelirinde artış yaşanacak.