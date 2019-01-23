5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı

Ocak ayının 3'ünde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zamlı maaşlarını öğrenen emekli vatandaşlar, geçtiğimiz haftadan itibaren paralarını bankalardan çekmeye başladı. İlk olarak SSK'lıların maaşları hesaplara geçerken, Bağ-Kur'lular ise 25-28 Ocak arasında zamlı emekli maaşlarını alabilecek. Tüm bu süreç devam ederken milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir diğer önemli daha var, 2000 yılından sonra emekli olanlar intibak için bekliyor. Gözü - kulağı mecliste olan vatandaşlar için yaklaşık 300 liralık artışı gündeme ise Türkiye Emekliler Derneği getirdi. İşte emekliye intibak zammı ile ilgili son bilgiler...