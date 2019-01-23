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  • 5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL!

Ocak ayının 3'ünde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zamlı maaşlarını öğrenen vatandaşlar, geçtiğimiz haftadan itibaren paralarını bankalardan çekmeye başladı. İlk olarak SSK'lıların maaşları hesaplara geçerken, Bağ-Kur'lular ise 25-28 Ocak arasında zamlı emekli maaşlarını alabilecek. Tüm bu süreç devam ederken milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir diğer önemli daha var, 2000 yılından sonra emekli olanlar intibak için bekliyor. Gözü - kulağı mecliste olan vatandaşlar için yaklaşık 300 liralık artışı gündeme ise Emekliler Derneği getirdi. İşte emekliye ile ilgili son bilgiler...

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Giriş Tarihi: 23.01.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 10:38
5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

5 milyon kişiyi direkt olarak ilgilendiren meclisin gündeminde. 2000'den sonra olanlar Anayasa Mahkemesi'nin intibah için meclis'i belirtmesinin ardından emekliler beklemeye geçti. Yeni intibak düzenlemesi yapılırsa, 5 milyon emeklinin gelirinde artış yaşanacak.

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

Emekliler yasal düzenlemeyle intibak yolunun açılmasını isterken, Emekliler Derneği (TÜED) yeni bir formülü gündeme taşıdı.

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5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

EN AZ BİN 160 TL

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 sonrası olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseltilirse,

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

güncelleme katsayısı olarak büyüme oranının yüzde 100'ü dikkate alınırsa, aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur" dedi.

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

Ergün, intibak bekleyenlere yönelik yeni formül ile 2000 yılı sonrasında olanlarda taban aylığın bin 160 liraya çıkacağını ifade etti.

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

2000'den önce olanlara yapılan intibak, sonrasında emekli olanları da umutlandırmış ve bir dizi yargı süreci yaşanmıştı.

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye 300 TL! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

Ombudsman tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemeleri ve Yargıtay'dan vize alamayan intibak talebi, Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Yüksek Mahkeme ise Meclis'i adres göstermişti.

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