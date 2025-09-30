500 bin yeni konut için hazırlıklar tamam! Bakan Kurum açıkladı

"ARTIK BU EVLERDEN BİR TANESİNDE BİZ OLACAĞIZ"

Görüntülerde yer alan hak sahibi Zeynep Yıldız, başvuru sürecini şu sözlerle anlattı: Müracaatı 'çıkmaz ama bakalım belki bir şans olur' düşüncesiyle yaptık. Sonra 'gerçek kişi biz miyiz, isim benzerliği mi?' dedik. Kesinleştikten sonra 'teslimi olur mu, olmaz mı?' gibi endişelerimiz oldu. Ama binaların inşaatı başladığında, 'tamam artık yapılıyor; bu evlerin bir tanesinde biz olacağız artık' dedik. Eve girdiğimizde her şey yerli yerinde konumlandırılmış, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olduğunu gördük. Devlet ödeme imkanlarını da ayarlamış. Düşük ve orta gelirli demiş. Kira ödeme imkanından daha düşük bir miktarda ödemeler, taksitlendirmeler yapıldı.

Gerçekten hani çerez parası niyetine diyebileceğimiz şekilde ödemeleri kolay. Konutlar, yaşadığımız eve göre lüks olarak yapılmış. Bu bizi çok sevindiriyor.