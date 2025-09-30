Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:54
500 bin yeni konut için hazırlıklar tamam! Bakan Kurum açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İlk Evim Projesi kapsamında yapımını tamamladığı Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki sosyal konutların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum yıl sonunda başlayacak 500 bin yeni sosyal konut projesine yönelik mesajında, "Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500.000 yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam" ifadelerini kullandı.