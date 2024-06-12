ABD enflasyon verisi beklentilerin altında kaldı

PİYASA BEKLENTİSİ ENFLASYON ARTIŞ HIZININ AYNI KALACAĞI YÖNÜNDEYDİ

ABD'de bu akşam açıklanacak faiz kararı öncesi son veri olan tüketici enflasyonu, beklentilerin altında açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay %3,4 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları değişiklik göstermedi. Piyasalar bir önceki ay %0,3 olan artışın %0,1 artışa ineceğini öngörüyorlardı.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %3,4 olarak geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %3,5 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık %2,0 azalırken, yıllık %3,7 arttı; gıda fiyatları aylık %0,1, yıllık %2,1 arttı.

Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda %0,4 artış gösterdi.