ABD’li Forbes’tan Türk silah sanayisine övgü!

YERLİ SİLAH İHRACATÇISI ÖZYURT: TÜRKİYE 100'DEN FAZLA ÜLKEYE SİLAH İHRAÇ EDİYOR

Makalede Türkiye'deki silah ihracatçılarının başarılı örneklerinden olan Özyurt Silah Sanayi'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk AK (otomatik keleş) tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğine de övgüde bulunuldu. Makalede görüşlerine yer verilen Özyurt Silah Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, Türk savunma şirketlerinin küresel başarıya ulaşmasına yardımcı olan savunma alanındaki en yenilikçi oyunculardan biri olduklarını belirterek, "Türkiye artık yerli mühendislerinin geliştirdiği silah ve mühimmatı dünyanın 100'den fazla ülkesine ihraç ediyor. Savunma sektöründe çalışmak için çok iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Üstelik yapay zeka henüz diğer sektörlerde yarattığı etkiyi yaratmadı ama yakında olacak" dedi.

Özyurt, "Sadece bir buçuk yıl içinde Türkiye'nin ilk AK tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğini pazara sunduk. Ayrıca 7.62x39 piyade tüfeği, 9 milimetre tabanca, 308 ve 309 keskin nişancı tüfekleri de geliştiriyoruz. Üç yılda yedi farklı ateşli silah geliştirdik" diye konuştu.

Şirket olarak piyade tüfekleri, makineli tüfekler, tabancalar, keskin nişancı tüfekleri ve hafif makineli tüfekler üzerinde odaklandıklarını anlatan Özyurt, 2024 yılında ihracat hacimlerinin yüzde 20 artmasını beklediklerini kaydetti.