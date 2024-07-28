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Giriş Tarihi: 28.07.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:06

ABD’li Forbes’tan Türk silah sanayisine övgü!

Dünyanın önde gelen dergilerinden ABD'li Forbes, Türk havacılık ve silah sanayisinin ulaştığı başarıyı okuyucularına duyurdu. Dergide BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın imzasını taşıyan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da ve diğer savaş alanlarında kapsamlı eylemlere imza attığı ifade edilirken, "Bayraktar TB2 drone'u dünyanın en ikonik sistemlerinden biri haline geldi" denildi. Makalede Türkiye'deki silah ihracatçılarının başarılı örneklerinden olan Özyurt Silah Sanayi'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk AK (otomatik keleş) tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğine de övgüde bulunulurken, görüşlerine yer verilen şirket sahibi Serdar Özyurt, "Türkiye, artık yerli mühendislerin geliştirdiği silah ve mühimmatı dünyanın 100'den fazla ülkesine ihraç ediyor" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK
ABD’li Forbes’tan Türk silah sanayisine övgü!

Forbes, Türk havacılık ve silah sanayisinin ulaştığı başarıyı kaleme aldığı makalesinde Bayraktar İHA ve silah ihracatçısı Özyurt'a övgülerde bulundu.

ABD’li Forbes’tan Türk silah sanayisine övgü!

BAYRAKTAR TB2 DÜNYANIN EN SİMGESEL SİSTEMLERİNDEN

ABD'li yayın organı Forbes'ta yayınlanan makalede küresel savunma harcamalarının 1.7 trilyon dolara ulaştığı ifade edilirken yalnızca NATO ülkelerinin silah sistemleri, savaş araçları ve teçhizatına 360 milyar dolar harcadığı belirtildi.

Makalede BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın imzasını taşıyan ve bugüne kadar yaklaşık 33 ülkeye ihracat için sözleşme imzalanan Bayraktar TB2'nin başarılarına da yer verildi. Makalede, "Türkiye dronelarıyla öne çıktı. Şirketin Ukrayna'da ve diğer savaş alanlarında kapsamlı eylemlere imza atan TB-2 drone'u dünyanın en ikonik sistemlerinden biri haline geldi" denildi.

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ABD’li Forbes’tan Türk silah sanayisine övgü!

YERLİ SİLAH İHRACATÇISI ÖZYURT: TÜRKİYE 100'DEN FAZLA ÜLKEYE SİLAH İHRAÇ EDİYOR

Makalede Türkiye'deki silah ihracatçılarının başarılı örneklerinden olan Özyurt Silah Sanayi'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk AK (otomatik keleş) tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğine de övgüde bulunuldu. Makalede görüşlerine yer verilen Özyurt Silah Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, Türk savunma şirketlerinin küresel başarıya ulaşmasına yardımcı olan savunma alanındaki en yenilikçi oyunculardan biri olduklarını belirterek, "Türkiye artık yerli mühendislerinin geliştirdiği silah ve mühimmatı dünyanın 100'den fazla ülkesine ihraç ediyor. Savunma sektöründe çalışmak için çok iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Üstelik yapay zeka henüz diğer sektörlerde yarattığı etkiyi yaratmadı ama yakında olacak" dedi.

Özyurt, "Sadece bir buçuk yıl içinde Türkiye'nin ilk AK tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğini pazara sunduk. Ayrıca 7.62x39 piyade tüfeği, 9 milimetre tabanca, 308 ve 309 keskin nişancı tüfekleri de geliştiriyoruz. Üç yılda yedi farklı ateşli silah geliştirdik" diye konuştu.

Şirket olarak piyade tüfekleri, makineli tüfekler, tabancalar, keskin nişancı tüfekleri ve hafif makineli tüfekler üzerinde odaklandıklarını anlatan Özyurt, 2024 yılında ihracat hacimlerinin yüzde 20 artmasını beklediklerini kaydetti.

ABD’li Forbes’tan Türk silah sanayisine övgü!

TÜRKİYE'DE KÜRESEL SAVUNMA ZİRVESİ DÜZENLENECEK

Makalede görüşlerine yer verilen Türk Atlantik Konseyi Başkanı Mustafa Veysel Güldoğan ise küresel ölçekte savunma harcamalarının artmaya devam ettiğini ve bunun sadece Ukrayna savaşından kaynaklanmadığını anlattı. Güldoğan, Türk Atlantik Konseyi'nin Washington'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinden elde edilen ivmeyi geliştirmek ve yeni yatırım fırsatları açmak için Kasım ayında Türkiye'de büyük bir zirveye ev sahipliği yapmayı planladığını açıkladı.

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