Giriş Tarihi: 28.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
11:06
ABD’li Forbes’tan Türk silah sanayisine övgü!
Dünyanın önde gelen dergilerinden ABD'li Forbes, Türk havacılık ve silah sanayisinin ulaştığı başarıyı okuyucularına duyurdu. Dergide BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın imzasını taşıyan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da ve diğer savaş alanlarında kapsamlı eylemlere imza attığı ifade edilirken, "Bayraktar TB2 drone'u dünyanın en ikonik sistemlerinden biri haline geldi" denildi. Makalede Türkiye'deki silah ihracatçılarının başarılı örneklerinden olan Özyurt Silah Sanayi'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk AK (otomatik keleş) tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğine de övgüde bulunulurken, görüşlerine yer verilen şirket sahibi Serdar Özyurt, "Türkiye, artık yerli mühendislerin geliştirdiği silah ve mühimmatı dünyanın 100'den fazla ülkesine ihraç ediyor" dedi.