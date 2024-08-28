Açıklayın şu vergi yüzsüzlerini! Tetikçi gazetecilerden aynı yalan! Bu beslemelerin derdi ne?

Peki, holdinglerin, belediye başkanlarının sponsorluğunda "gazetecilik" yaptıklarını gizleme gereği bile duymayan, yayınlarına reklam alan bu beslemelerin derdi ne? Ne uğruna lime lime olmuş itibarlarına jilet atmayı, bir kez daha yalancı yaftası yemeyi göze alıyorlar?



