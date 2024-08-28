Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:47
Açıklayın şu vergi yüzsüzlerini! Tetikçi gazetecilerden aynı yalan! Bu beslemelerin derdi ne?
Türkiye'deki vergi adaletsizliği kamuoyunda sıkça konuşulmaya devam ediyor. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında vergi konusuna yer verdi. Altınok, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen gün kira vergisi vermeyen 1 milyon 700 bin kişinin tespit edildiğini duyurması üzerine bakanlığın vergide adalet algısının güçlenmesi için vergi vermeyenlerin listesinin açıklanmasının gerektiğini söyledi. Ayrıca vergi konusunda Melih Altınok, bakan Şimşek'in açıkladığı veriler üzerine "İyi güzel de bunlar devede kulak. Kara deliğin büyüğünün nerede olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.