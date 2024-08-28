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Haberler Galeri Açıklayın şu vergi yüzsüzlerini! Tetikçi gazetecilerden aynı yalan! Bu beslemelerin derdi ne?
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:47

Açıklayın şu vergi yüzsüzlerini! Tetikçi gazetecilerden aynı yalan! Bu beslemelerin derdi ne?

Türkiye'deki vergi adaletsizliği kamuoyunda sıkça konuşulmaya devam ediyor. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında vergi konusuna yer verdi. Altınok, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen gün kira vergisi vermeyen 1 milyon 700 bin kişinin tespit edildiğini duyurması üzerine bakanlığın vergide adalet algısının güçlenmesi için vergi vermeyenlerin listesinin açıklanmasının gerektiğini söyledi. Ayrıca vergi konusunda Melih Altınok, bakan Şimşek'in açıkladığı veriler üzerine "İyi güzel de bunlar devede kulak. Kara deliğin büyüğünün nerede olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
Açıklayın şu vergi yüzsüzlerini! Tetikçi gazetecilerden aynı yalan! Bu beslemelerin derdi ne?

Geçen cuma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasını dolaşıma soktular.
Bizzat bakanın kendisi haberleri yalanladı.
Ama ne fayda. Aradan kaç gün geçti tetikçi gazetecilerine aynı yalanı tekrarlatıyorlar.

Açıklayın şu vergi yüzsüzlerini! Tetikçi gazetecilerden aynı yalan! Bu beslemelerin derdi ne?

Ne yazık ki suyu bulandırmayı, kafaları karıştırmayı da başardılar. Borsayı düşürdüler, doları az da olsa hoplattılar, vatandaşı silkelettiler.

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Açıklayın şu vergi yüzsüzlerini! Tetikçi gazetecilerden aynı yalan! Bu beslemelerin derdi ne?

Peki, holdinglerin, belediye başkanlarının sponsorluğunda "gazetecilik" yaptıklarını gizleme gereği bile duymayan, yayınlarına reklam alan bu beslemelerin derdi ne? Ne uğruna lime lime olmuş itibarlarına jilet atmayı, bir kez daha yalancı yaftası yemeyi göze alıyorlar?

Açıklayın şu vergi yüzsüzlerini! Tetikçi gazetecilerden aynı yalan! Bu beslemelerin derdi ne?

Doğru, bu açık yalanı sistematik hâlde işleyerek Rus oligarkın Boğaz'a nazır villa inşaatı için verdiği rüşvet tartışmasını da kısmen gündemden düşürdüler.

Açıklayın şu vergi yüzsüzlerini! Tetikçi gazetecilerden aynı yalan! Bu beslemelerin derdi ne?

Ancak paralarını verip düdüklerini çalan patronlarının asıl derdi başka. Rekorlar kıran ihracatçılar dolar düşük kaldı demiyor mu? Tabii bir de kamuoyunda yükselen vergide adalet hassasiyeti var.

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