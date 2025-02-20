Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
10:27
Afet ve acil durumlarda veri paylaşımı hızlanacak! Bakan Kurum: Eylem planı yürürlüğe girdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı "2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Yeni düzenlememizle özellikle afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan kritik coğrafi veriler paylaşıma açılarak bilgi akışı hızlanacak. Eylem planımızın ilk adımı olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açtık" dedi.