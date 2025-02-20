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Haberler Galeri Afet ve acil durumlarda veri paylaşımı hızlanacak! Bakan Kurum: Eylem planı yürürlüğe girdi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:27

Afet ve acil durumlarda veri paylaşımı hızlanacak! Bakan Kurum: Eylem planı yürürlüğe girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı "2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Yeni düzenlememizle özellikle afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan kritik coğrafi veriler paylaşıma açılarak bilgi akışı hızlanacak. Eylem planımızın ilk adımı olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açtık" dedi.

Afet ve acil durumlarda veri paylaşımı hızlanacak! Bakan Kurum: Eylem planı yürürlüğe girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı" ile ülkemizin coğrafi bilgi sistemleri alanındaki hedefleri ve yol haritası belirlendi.

Afet ve acil durumlarda veri paylaşımı hızlanacak! Bakan Kurum: Eylem planı yürürlüğe girdi

"YERLİ VE MİLLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ" E-DEVLET'E ENTEGRE EDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'nda 5 amaç, 26 hedef ve bu hedeflere bağlı 101 eylem belirlendi. Doğru, standart ve kaliteli coğrafi bilginin ulusal düzeyde üretimini garanti etmek, bu bilgilerin yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için izlenecek yöntemler anlatıldı. Bu eylem planının ışığında coğrafi veri altyapısından faydalanmak isteyen tüm sektörlere kaliteli, güncel ve dinamik coğrafi bilgi akışı sağlanırken milli ekonomiye fayda sunulacak. Belirlenen bu hedefler doğrultusunda ülkemizde coğrafi bilgi sistemi endüstrisinin gelişen teknolojiye uygun kamu hizmeti sunulacak.

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Afet ve acil durumlarda veri paylaşımı hızlanacak! Bakan Kurum: Eylem planı yürürlüğe girdi

BAKAN KURUM: AFET VE ACİL DURUMLARDA VERİ PAYLAŞIMI HIZLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylem planının detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle anlattı: "Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan '2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlememizle özellikle afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan kritik coğrafi veriler paylaşıma açılarak bilgi akışı hızlanacak. Eylem planımızın ilk adımı olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ihtiyaç duydukları tüm verilere tek tıkla ulaşılabilecek."

Afet ve acil durumlarda veri paylaşımı hızlanacak! Bakan Kurum: Eylem planı yürürlüğe girdi

E-DEVLET İLE ENTEGRASYON SAĞLANDI

Eylem planının ilk adımı olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, e-Devlet Kapısı üzerinden ortak kullanıma açıldı. Platform sayesinde, vatandaşların bulundukları bölgeyle ilgili coğrafi bilgilere anında erişimi sağlanacak. Uygulama, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve vatandaşların erişimine açık olacak. Coğrafi verilerin güvenilir ve hızlı paylaşımıyla kamu hizmetlerinin etkinliği artırılacak.

Afet ve acil durumlarda veri paylaşımı hızlanacak! Bakan Kurum: Eylem planı yürürlüğe girdi

630 COĞRAFİ KATMAN İLE HİZMET VERİYOR

Mevcut haliyle 14 bin kullanıcıya sahip olan platformun, e-Devlet entegrasyonu ile birlikte 66 milyon kullanıcıya ulaşması hedefleniyor. 630 coğrafi katmanın (coğrafi tanım) yer aldığı platform bu sayede geniş bir arama yelpazesi sunacak. Platformda, coğrafi veri görüntüleme, metaveri yönetimi, coğrafi veri talep ve paylaşım portalı gibi kapsamlı hizmetler sunulacak. Ayrıca, kullanıcıların coğrafi veri standartlarını daha iyi anlamalarını sağlayan bir coğrafi veri sözlüğü de bulunuyor. TÜRKSAT iş birliğiyle uluslararası standartlarda geliştirilen uygulamaya vatandaşlar e-Devlet Kapısı veya https://tucbs.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

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