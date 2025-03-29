Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
13:13
AJet Ankara Şam uçuşlarına başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Sefer sayılarını artırmayı hedefliyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara-Şam ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Şam uçuşlarına başlayacağını bildirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk seferin 21 Nisan'da, Ankara'dan ise 22 Nisan'da gerçekleşeceğini belirten Bakan Uraloğlu, biletlerin satışa çıktığını da vurgulayarak "İlerleyen süreçte hem talep hem de operasyonel uygunluk doğrultusunda sefer sayılarını artırmayı hedefliyoruz." dedi.