AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi

Petrol fiyatları küresel gelişmelere paralel olarak 70,8 dolara kadar geriledi. Petroldeki gerileme sonrasında gözler yurt içinde akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzin fiyatlarına indirim geldi. Petrol 70,8 dolara kadar gerilerken son 3 ayın en düşük seviyelerindeki seyrine devam ediyor. OPEC ve müttefikleri, tekrarlanan gecikmelerin ardından 1 Nisan'dan itibaren günlük 2,2 milyon varil üretim kesintisini sonlandırmaya devam edeceklerini söyledi. Ham petrol, ABD tarifelerinin küresel büyümeye küresel büyümeye zarar verebileceği ve enerji talebini azaltabileceği endişeleri arasında geriledi. Trump'ın Çin'e karşı gerçekleştireceği tarifeleri yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarması gerginliği artırdı. BENZİNE İNDİRİM GELDİ Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 4 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk indirim geldi. İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin fiyatı: 45.39 TL ANKARA Benzin litre fiyatı: 45.94 TL İZMİR Benzin litre fiyatı: 46.31 TL