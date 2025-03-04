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Haberler Galeri AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:15

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir yurt içinde benzin fiyatlarına da yansıdı. Benzin fiyatlarına 4 Mart salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde indirim geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi

Petrol fiyatları küresel gelişmelere paralel olarak 70,8 dolara kadar geriledi. Petroldeki gerileme sonrasında gözler yurt içinde akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzin fiyatlarına indirim geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi

Petrol 70,8 dolara kadar gerilerken son 3 ayın en düşük seviyelerindeki seyrine devam ediyor. OPEC ve müttefikleri, tekrarlanan gecikmelerin ardından 1 Nisan'dan itibaren günlük 2,2 milyon varil üretim kesintisini sonlandırmaya devam edeceklerini söyledi.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi

Ham petrol, ABD tarifelerinin küresel büyümeye küresel büyümeye zarar verebileceği ve enerji talebini azaltabileceği endişeleri arasında geriledi. Trump'ın Çin'e karşı gerçekleştireceği tarifeleri yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarması gerginliği artırdı.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 4 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk indirim geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 45.39 TL
Motorin litre fiyatı: 46.65 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 45.24 TL
Motorin litre fiyatı: 46.54 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL