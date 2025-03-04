AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi

Petrol 70,8 dolara kadar gerilerken son 3 ayın en düşük seviyelerindeki seyrine devam ediyor. OPEC ve müttefikleri, tekrarlanan gecikmelerin ardından 1 Nisan'dan itibaren günlük 2,2 milyon varil üretim kesintisini sonlandırmaya devam edeceklerini söyledi.