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Haberler Galeri Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor
Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 07:36

Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Benzin ve dizel mevcutta istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

EPDK farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı. Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

FİYAT FARKI OLMAYACAK

Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel "Ultra Force-ultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave-yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu.

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Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

Bu akaryakıtların yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu.

Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

EPDK hazırladığı düzenlemeyle hem istasyonlarda tek ürün ve tek fiyat dönemini başlatacak, hem de vatandaşın kafa karışıklığını giderecek. Artık istasyonlarda bu tür ifadeler kullanılmayacak, sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ İLE TAKİBİ YAPILACAK

Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlü olacak.

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