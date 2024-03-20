Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
07:36
Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Benzin ve dizel mevcutta istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.