Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:07
Akıllı sistemler bayramda devrede! Bakan Uraloğlu: Tüm tedbirleri aldık
Bayram trafiği Karayolları Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde anlık takip ediliyor. Yol çalışmalarına Kurban Bayramı tatilinde ara verdiklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmeleri için 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 Yap-İşlet-Devret Bakım İşletme Şefliği ile sahada olacaklarını bildirdi.