Akıllı sistemler bayramda devrede! Bakan Uraloğlu: Tüm tedbirleri aldık

"YOLLARIMIZDA BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayollarında alınan bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayram tatilinde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle 68 bin 655 kilometrelik yol ağında tüm önlemlerin alındığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın huzur içinde seyahat etmeleri için bütün tedbirleri aldık. En yoğun seyahatin gerçekleştiği karayollarında 7-24 esasına göre çalışıyoruz. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce AUS Merkezinde bayram tatili süresince anlık izleme ve takiplerin yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "Ülke genelinde bulunan karayolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor." şeklinde konuştu. Uraloğlu, yoğun trafik ve kaza gibi istenmeyen durumların önüne geçilmesi amacıyla alınan bu önlemlerin, tatil boyunca yolcuların güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıdığını vurguladı.