Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:57

Akıllı telefon kullanıcıları dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Milyonlar şaşkına döndü

Akıllı telefon yani smartphone piyasası giderek teknolojiyle birlikte gelişiyor. Üretildikleri günden bu yana hayatımızın merkezine konumlanan akıllı telefon ellerimizden düşmüyor. İlk olarak 29 Haziran 2007'de piyasaya sürülen Apple'ın iPhone telefon modeli dünyayı kasıp kavurdu. Ardından günümüzde Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, Oppo, Casper, Vestel ve daha birçok marka bu piyasada büyük bir yarışa girişmiş durumda. Dokunmatik telefonlar böylesine ilerlemişken Nokia ile özdeşleşmiş eski telefon modellerinden hala işinize çok yarayacak şekilde faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte milyonlarca kez izlenen ve büyük ilgi çeken görüntüler...