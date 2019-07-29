Akkuyu NGS'de önemli gelişme! İlk büyük boyutlu ekipman sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ise "Sahaya gelen ilk büyük boyutlu ekipmanın nükleer güvenliğin bir parçası olması bizim açımızdan çok önemlidir. Yürütülen faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde sürdürülmesi nükleer santralin işletmeye alınmasından önce başlar. Projenin ilk gününden itibaren nükleer güvenlik prensiplerine uyulması ve yapılan çalışmaların sürekli denetlenmesi, inşaat sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. 60 yıllık işletme ömrü boyunca ki, bu süre daha da uzayabilir, bu temel yaklaşım esas alınmaktadır" dedi.