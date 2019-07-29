Akkuyu NGS'de önemli gelişme! İlk büyük boyutlu ekipman sahaya ulaştı

Türkiye'nin ilk nükleer santrali için imal edilen kor tutucu, bu tür ekipmanların üretiminde uzmanlaşmış Tyajmash A.Ş. firmasının tesislerinde yapıldığı bildirildi. Tyajmash A.Ş. tesisinde daha önce imalatı yapılmış iki adet kor tutucunun, halihazırda Çin'in Tyanvan nükleer santraline montajının yapıldığı, iki adet kor tutucunun Bangladeş'in Ruppur nükleer santraline sevkiyatının yapıldığı, yine dört adet kor tutucunun ise Hindistan'nın Kudankulam nükleer santralinde kullanılmak üzere imalatının tamamlandığı belirtildi.