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Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:41

Akkuyu'ya rüzgar gülü! 'Türkiye'deki çalışmalarımızı genişletmeye hazırız'

Akkuyu Nükleer Santrali'nin olduğu sahaya rüzgâr santrali de planlandı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko SABAH'a yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'de rüzgâr çiftlikleri kurma projeleriyle ilgileniyoruz. Akkuyu'da rüzgâr santrali projesini değerlendiriyoruz" dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, ropörtajı bugünkü köşesinde kaleme aldı. İşte o açıklamalar...

DİLEK GÜNGÖR
Akkuyu’ya rüzgar gülü! ’Türkiye’deki çalışmalarımızı genişletmeye hazırız’

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko'nun SABAH'a yaptığı dikkat çeken açıklamaları bugünkü köşesinde kaleme aldı.

Akkuyu’ya rüzgar gülü! ’Türkiye’deki çalışmalarımızı genişletmeye hazırız’

Türkiye'de rüzgâr çiftlikleri kurma projeleriyle ilgilendiklerini söyleyen Dedusenko, "Akkuyu'da rüzgâr santrali projesini değerlendiriyoruz" dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, ropörtajın tamamını bugünkü yazısında kaleme aldı.

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Akkuyu’ya rüzgar gülü! ’Türkiye’deki çalışmalarımızı genişletmeye hazırız’

İşte Güngör'ün o yazısı:

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da sahaya rüzgâr santrali de planlanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Rosatom'un nükleer enerji sektörünün yanı sıra yeni iş alanları geliştirdiğini de belirterek, "Enerji üretim teknolojileri alanında, rüzgâr enerjisi üretimini aktif olarak geliştiriyoruz. Türkiye'de rüzgâr çiftlikleri kurma projeleri ile ilgileniyoruz. Rosatom olarak toplam kapasitesi 1 gigavattan fazla olan 9 rüzgâr çiftliğini devreye aldık. Şu anda, Akkuyu NGS sahasında rüzgâr enerjisi santrali inşasına yönelik bir projeyi gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz" dedi.

Akkuyu’ya rüzgar gülü! ’Türkiye’deki çalışmalarımızı genişletmeye hazırız’

KÜÇÜK NÜKLEERLE DE İLGİLİYİZ

SABAH'a Akkuyu Nükleer Santral projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dedusenko, Akkuyu NGS projesinin Türk ekonomisindeki en büyük yabancı yatırımlardan biri olduğunu hatırlatarak, "Rosatom halihazırda Türkiye'deki en büyük yatırımcı konumunda. Biz de elbette Türkiye'deki çalışmalarımızı genişletmeye hazırız.

Akkuyu’ya rüzgar gülü! ’Türkiye’deki çalışmalarımızı genişletmeye hazırız’

Ürün yelpazemiz oldukça geniş ve NGS inşaatının çok ötesine geçiyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki tecrübemiz, Türkiye Cumhuriyeti pazarındaki varlığımız ve bölgede yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için koşulsuz potansiyel göz önüne alındığında, bu konuda işbirliği yapabiliriz" açıklaması yaptı.

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