Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
10:41
Akkuyu'ya rüzgar gülü! 'Türkiye'deki çalışmalarımızı genişletmeye hazırız'
Akkuyu Nükleer Santrali'nin olduğu sahaya rüzgâr santrali de planlandı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko SABAH'a yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'de rüzgâr çiftlikleri kurma projeleriyle ilgileniyoruz. Akkuyu'da rüzgâr santrali projesini değerlendiriyoruz" dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, ropörtajı bugünkü köşesinde kaleme aldı. İşte o açıklamalar...