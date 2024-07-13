Akkuyu’ya rüzgar gülü! ’Türkiye’deki çalışmalarımızı genişletmeye hazırız’

İşte Güngör'ün o yazısı:

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da sahaya rüzgâr santrali de planlanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Rosatom'un nükleer enerji sektörünün yanı sıra yeni iş alanları geliştirdiğini de belirterek, "Enerji üretim teknolojileri alanında, rüzgâr enerjisi üretimini aktif olarak geliştiriyoruz. Türkiye'de rüzgâr çiftlikleri kurma projeleri ile ilgileniyoruz. Rosatom olarak toplam kapasitesi 1 gigavattan fazla olan 9 rüzgâr çiftliğini devreye aldık. Şu anda, Akkuyu NGS sahasında rüzgâr enerjisi santrali inşasına yönelik bir projeyi gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz" dedi.