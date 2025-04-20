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Haberler Galeri AKSUNGUR'dan "milli motorlu" rekor! Test edildiği en yüksek irtifa oldu
Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:01

AKSUNGUR'dan "milli motorlu" rekor! Test edildiği en yüksek irtifa oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKSUNGUR'un milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feet yüksekliğe çıkmasıyla TEI-PD170 irtifa rekoru kırdı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarıya daha imza attıklarını vurgulayarak "Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz." dedi.

AKSUNGUR’dan milli motorlu rekor! Test edildiği en yüksek irtifa oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, AKSUNGUR, TEI'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği PD170 motoruyla gerçekleştirdiği uçuşta 40 bin feet yüksekliğe çıktı. Bu uçuşla milli motor TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı.

AKSUNGUR’dan milli motorlu rekor! Test edildiği en yüksek irtifa oldu

TEST EDİLDİĞİ EN YÜKSEK İRTİFA OLDU

Ayrıca bu uçuş, ASELSAN tarafından geliştirilen milli kamera AF500 ve ASPİLSAN'ın geliştirdiği milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu.

Milli İHA AKSUNGUR, irtifa rekoru kırdı | Video

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AKSUNGUR’dan milli motorlu rekor! Test edildiği en yüksek irtifa oldu

"GELECEĞE DAHA DA GÜÇLÜ ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKSUNGUR'un, 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz. Güçlü bir geleceğin teminatı olan bu başarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AKSUNGUR’dan milli motorlu rekor! Test edildiği en yüksek irtifa oldu

HEDEFİ TAM İSABETLE VURMUŞTU

Çeşitli faydalı yüklerle ve yeni yeteneklerle donatılan AKSUNGUR, geçen hafta ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabetle vurmuştu.