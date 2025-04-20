Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
13:01
AKSUNGUR'dan "milli motorlu" rekor! Test edildiği en yüksek irtifa oldu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKSUNGUR'un milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feet yüksekliğe çıkmasıyla TEI-PD170 irtifa rekoru kırdı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarıya daha imza attıklarını vurgulayarak "Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz." dedi.