Giriş Tarihi: 08.07.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
09:04
Almanya bildiğiniz gibi!
Akkuyu Nükleer A.Ş Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin 2025 yılında işletmeye alınmasının planlandığını belirterek, Almanya tarafından sağlanması gereken ekipmanların teslimatında yaşanan zorluklar nedeniyle projenin zorlaştığını bu nedenle tedarikçi değiştirme kararı aldıklarını bildirdi. Sabah Gazatesi Yazarı Özlem Doğaner konuyu köşesinde kaleme aldı.