Almanya bildiğiniz gibi!

İşte Doğaner'in o yazısı:

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği, sadece siyasi değil, ekonomik anlamda da önemli mesajlar içeriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme, özellikle halihazırda devam eden Akkuyu ve önümüzdeki dönemde ihalesi yapılacak olan Sinop nükleer santralleri projeleri açısından büyük önem taşıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin ile projenin son durumunu konuştuk.

Sezemin, Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin 2025 yılında işletmeye alınmasının planlandığını belirtti. Ancak, Siemens tarafından sağlanması gereken bazı ekipmanların teslimatında yaşanan gecikmeler, projeyi zorlaştırmış. Sezemin'in açıklamalarına göre, Almanya'dan teslim alınamayan bazı şalt tesisi ekipmanları -ki söz konusu ekipmanların toplam hacminin yaklaşık %60'ı- Temmuz 2023'ten bu yana Almanya topraklarında ihracat izni bekliyor. Yaptırımlar, resmi yasaklar ve diğer kısıtlamalar olmamasına rağmen, bu gaz yalıtımlı 400 kilovoltluk gerilim ekipmanlarının teslim edilmesini sağlamak için Türkiye ile ortak girişimler de sonuç vermeyince tedarikçi değiştirme kararı verilmiş.



Sezemin, "Ocak 2024'te, masrafları bize ait olmak üzere bu ekipmanı Çin'den yeniden sipariş ederek tedarikçileri değiştirme kararı aldık. Bu örnek, bir yandan karşılaşılan tüm engellerin aşılabilir olduğunu gösterirken, diğer yandan da ne yazık ki inşaat ve devreye alma sürecini etkiliyor. Yine de hükümetler arası anlaşmanın hükümlerine uygun olarak ilk güç ünitesinin 2025 yılında devreye alınması için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.



Yani biz sadece "Bozkurt işareti yapan futbolcumuza ceza verdirerek bizimle uğraşıyorlar" diye sinirleniyoruz ama daha derin meselelerdeki Batı engellemeleri göz ardı edilmemeli.