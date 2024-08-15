ALTAY Tankı için tasarlandı! Yurt dışı NATO görevlerinde de kullanılabilecek

"UAIS TİPİ ASKERİ ARAÇ TAŞIMA VAGONU YURTDIŞI NATO GÖREVLERİNDE KULLANILABİLECEK"

TSK'nın talepleri kapsamında UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile Altay Tankı versiyon-1 ve versiyon-2 başta olmak üzere taşınması planlanan en yüksek dara ve en geniş gabari ölçülerine sahip olan M60T, Korkut, Samur ve Kirpi araçlarının da demiryolunda taşınması için ağırlık ve ölçüleri dikkate alınarak konsept tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Ayrıca vagonun askeri araç taşıma dönemleri haricinde kullanılabilmesi amacıyla TCDD Taşımacılık'ın konteyner taşımacılığında kullanabilmesi için konsept tasarımı bu talebi de karşılayabilecek şekilde tamamladık." diye konuştu. Uraloğlu, bu sayede UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile 40 ve 45'lik konteyner taşıma senaryosunun gerçekleştirilmesinin de teknik olarak mümkün olduğunun altını çizdi. Bakan Uraloğlu, vagonun ön tasarım çalışmalarında Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik bileşenleri olan TSI düzenlemelerinin de dikkate alınarak konsept tasarımın tamamlandığını anımsatarak, "UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu yurtdışı NATO görevlerinde kullanılabilecek." dedi.