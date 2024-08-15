Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:08
ALTAY Tankı için tasarlandı! Yurt dışı NATO görevlerinde de kullanılabilecek
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 104 adet askeri araçtan 78'i UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile taşınabilecek. Öncelikle ALTAY Tankı'nın taşınmasına yönelik bir vagon tasarladıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonunun yurtdışı NATO görevlerinde de kullanılabileceğinin altını çizerek, son testlerin de tamamlanmasının ardından vagonları 2025 yılında teslim etmeyi hedeflediklerini bildirdi.