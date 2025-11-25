Giriş Tarihi: 25.11.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 08:27
Altın fiyatında son 10 günün en iyi performansı! Gram altın ne kadar? İşte piyasalarda son durum...
Son dakika haberi... Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı faiz kararına yönelik FOMC üyelerinden gelen 'güvercin' tondaki açıklamalarla yönünü yukarı çevirdi. Ons altın son 10 günün zirvesine çıkarken, gram altın ise atağa kalktı. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 25 Kasım piyasalarda son durum...