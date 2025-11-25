Altın fiyatında son 10 günün en iyi performansı! Gram altın ne kadar? İşte piyasalarda son durum...

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları federal hükümetin yeniden açıldığı ABD'den gelen kritik veriler ve açıklamalarla dalgalanmaya devam ediyor. Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin yükselmesiyle altın son 10 günün zirvesine yükseldi.