Altın fiyatında son 10 günün en iyi performansı! Gram altın ne kadar? İşte piyasalarda son durum...

Giriş Tarihi: 25.11.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 08:27

Son dakika haberi... Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı faiz kararına yönelik FOMC üyelerinden gelen 'güvercin' tondaki açıklamalarla yönünü yukarı çevirdi. Ons altın son 10 günün zirvesine çıkarken, gram altın ise atağa kalktı. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 25 Kasım piyasalarda son durum...

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları federal hükümetin yeniden açıldığı ABD'den gelen kritik veriler ve açıklamalarla dalgalanmaya devam ediyor. Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin yükselmesiyle altın son 10 günün zirvesine yükseldi.

Geçtiğimiz haftayı psikolojik seviye olan 4.000 dolar seviyesine yakın bir konumda kapatan altın, Fed üyesi Miran'ın ardından New York FED Başkanı Williams ile FED Guvernörü Waller'ın "güvercin" açıklamalarıyla atağa geçti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftaya 4.066 dolardan başlangıç yapan ons altın Fed yetkililerinin açıklamalarıyla 4.100 dolar bandını hızla aşarak geçtiğimiz hafta gördüğü 4.133 dolar seviyesini hızla kırdı.

Ons altın yeni günde 4141 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

GRAM ALTIN ATAĞA GEÇTİ

Ons altında yaşanan dalgalanmayı ve güçlü doların desteğini arkasına alan gram altın ise atağa kalktı. Dünkü işlemlerde 5.550 TL'den işlem gören gram altın, hızla 5.650 TL seviyesine yükseldi.

Altının gramı yeni günde 5.653 TL'den işlem görüyor.

FİZİKİ TARAFTA SON DURUM

Kapalıçarşı piyasaında fiziki gram altın ise 6.000 TL seviyesine yeniden baskı yapmış konumda. 5.872 TL'ye yükselen fiziki gram altın 5.900 TL seviyesini zorlamaya başladı.

22 Kasım güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 5.659,82 TL Satış: 5.660,64 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.507,00 TL Satış: 9.583,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.013,00 TL Satış: 19.167,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 37.910,00 TL Satış: 38.181,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.114,00 TL Satış: 38.691,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 38.931,00 TL Satış: 39.195,00 TL

HAS ALTIN

Alış: 5.659,82 TL Satış: 5.660,64 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.305,75 TL Satış: 5.549,19 TL