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Haberler Galeri Altın fiyatları birden yükseldi! Gram altında 6 bin TL için tarih verildi! İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 21:09 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 21:25

Altın fiyatları birden yükseldi! Gram altında 6 bin TL için tarih verildi! İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yükselişe geçti. 3 bin 600 lira seviyelerine geri çekilen gram altın gaza bastı. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin yapıldı. Gram altın fiyatları için 6 bin lira işaret edildi. Peki altın fiyatlarında rekor ne zaman gelecek? Gram altın 6 bin TL olacak mı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Altın fiyatları birden yükseldi! Gram altında 6 bin TL için tarih verildi! İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne zaman 6 bin TL olacak? İşte detaylar...

Altın fiyatları birden yükseldi! Gram altında 6 bin TL için tarih verildi! İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları, küresel gerilimler ve zayıf doların sağladığı destekle yükselmeye devam ediyor. Değerli metal ons tarafında 3 bin dolarlık eşiği yeniden geçti. Gram altın ise gelişmeler sonrası yeniden yükselişe geçti.

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Altın fiyatları birden yükseldi! Gram altında 6 bin TL için tarih verildi! İşte altın fiyatlarında son durum...

ABD'nin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından, iki ülke arasındaki ekonomik gerilim arttı ve tarifelerin yürürlüğe girmesiyle artan resesyon endişeleri, güvenli liman talebini artırdı.

Altın fiyatları birden yükseldi! Gram altında 6 bin TL için tarih verildi! İşte altın fiyatlarında son durum...


Doların başlıca para birimleri karşısında değer kaybetmesi de altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Zayıflayan dolar, altının ons fiyatının artışını destekleyen bir diğer unsur oldu. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, altın fonlarına yapılan yatırımlar bu yılın ilk çeyreğinde son üç yılın en yüksek çeyreklik girişini kaydetti.

Altın fiyatları birden yükseldi! Gram altında 6 bin TL için tarih verildi! İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, herkesin merakla beklediği ''Altın fiyatları ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt verdi.