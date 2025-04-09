Giriş Tarihi: 09.04.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
21:25
Altın fiyatları birden yükseldi! Gram altında 6 bin TL için tarih verildi! İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yükselişe geçti. 3 bin 600 lira seviyelerine geri çekilen gram altın gaza bastı. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin yapıldı. Gram altın fiyatları için 6 bin lira işaret edildi. Peki altın fiyatlarında rekor ne zaman gelecek? Gram altın 6 bin TL olacak mı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...