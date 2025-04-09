Altın fiyatları birden yükseldi! Gram altında 6 bin TL için tarih verildi! İşte altın fiyatlarında son durum...



Doların başlıca para birimleri karşısında değer kaybetmesi de altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Zayıflayan dolar, altının ons fiyatının artışını destekleyen bir diğer unsur oldu. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, altın fonlarına yapılan yatırımlar bu yılın ilk çeyreğinde son üç yılın en yüksek çeyreklik girişini kaydetti.