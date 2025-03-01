Giriş Tarihi: 01.03.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
22:48
Altın fiyatları için pazartesi uyarısı! Sert düşmüştü yeni rekor tahmini geldi! 4 bin 500 lira için tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Üst üste rekor kıran altın fiyatlarında son haftalarda düşüş derinleşti. Gram altında geri çekilme 100 liranın üstüne çıktı. Öte yandan altın yatırımcısına bir iyi bir de kötü haber geldi. Altın fiyatlarında düşüşün süreceğini ifade eden uzmanlar yeni rekor tahmininde de bulunmayı ihmal etmedi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...