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Haberler Galeri Altın fiyatları için pazartesi uyarısı! Sert düşmüştü yeni rekor tahmini geldi! 4 bin 500 lira için tarih verildi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 22:47 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:48

Altın fiyatları için pazartesi uyarısı! Sert düşmüştü yeni rekor tahmini geldi! 4 bin 500 lira için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Üst üste rekor kıran altın fiyatlarında son haftalarda düşüş derinleşti. Gram altında geri çekilme 100 liranın üstüne çıktı. Öte yandan altın yatırımcısına bir iyi bir de kötü haber geldi. Altın fiyatlarında düşüşün süreceğini ifade eden uzmanlar yeni rekor tahmininde de bulunmayı ihmal etmedi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın fiyatları için pazartesi uyarısı! Sert düşmüştü yeni rekor tahmini geldi! 4 bin 500 lira için tarih verildi

Altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Ukrayna ile yaşadığı gerginlik piyasaları altüst etti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın fiyatları için değerlendirmeler yaparak ilk kez altın alacak yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın fiyatları için pazartesi uyarısı! Sert düşmüştü yeni rekor tahmini geldi! 4 bin 500 lira için tarih verildi

İslam Memiş, mart ayı için altınla ilgili öngörülerini paylaştı. Ne zaman alım yapılması gerektiğini net rakam vererek paylaştı.

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Altın fiyatları için pazartesi uyarısı! Sert düşmüştü yeni rekor tahmini geldi! 4 bin 500 lira için tarih verildi

"Gelelim ons altına, şu an itibariyle 2890 dolar seviyesinde, gün içinde yani 1 saat önce 2877 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altını karşımızda gördük ve bu hafta yaklaşık 65 dolar civarında bir geri çekilme oldu.

Altın fiyatları için pazartesi uyarısı! Sert düşmüştü yeni rekor tahmini geldi! 4 bin 500 lira için tarih verildi

'ALIM İÇİN 2800'ÜN ALTINA DÜŞMESİ GEREKİYOR'

Ancak bizim beklediğimiz düşüşler mi veya geri çekilmeler mi? Teknik olarak kar satışları var. Ama bizim beklediğimiz düşüşleri malum biliyorsunuz. Önce 2800 dolar seviyesinin altından sarkması gerekiyor.

Altın fiyatları için pazartesi uyarısı! Sert düşmüştü yeni rekor tahmini geldi! 4 bin 500 lira için tarih verildi

'AŞAĞIDA BOŞLUK ALANLAR VAR'

2770, 2720 ve devamını daha sonra konuşacağız.
Ama iki kritik destek seviyemiz var. 2770 ve 2720 dolar seviyeleri.
O kar satışları ile teknik olarak düzeltmeler yaşanıyor ama aşağıda tekrar boşluk alanlar var ve biz panik yapmıyoruz.