Altın fiyatları için pazartesi uyarısı! Sert düşmüştü yeni rekor tahmini geldi! 4 bin 500 lira için tarih verildi

Altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Ukrayna ile yaşadığı gerginlik piyasaları altüst etti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın fiyatları için değerlendirmeler yaparak ilk kez altın alacak yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...