Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altında sert düşüş! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşandı. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve ABD tarafından yapılan açıklamalar altın fiyatları üstünde baskıya neden oldu. Rekor üstüne rekor kıran altında geri çekilme yaşandı. Öte yandan uzman isimden yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...