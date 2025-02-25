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Haberler Galeri Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altında sert düşüş! Yeni rekor için çarpıcı tahmin
Giriş Tarihi: 25.02.2025 19:18 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 19:20

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altında sert düşüş! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Altın fiyatlarında şoke eden bir geri çekilme gerçekleşti. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıya panik yaptırdı. Öte yandan düşen fiyatlar sonrası uzmanlardan yatırımcıya uyarılar geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altında sert düşüş! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşandı. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve ABD tarafından yapılan açıklamalar altın fiyatları üstünde baskıya neden oldu. Rekor üstüne rekor kıran altında geri çekilme yaşandı. Öte yandan uzman isimden yatırımcıya uyarı üstüne uyarı geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altında sert düşüş! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

ABD'de iş faaliyetlerinin yavaşladığı görülürken tüketici güvenini azaldı. Ekonomiye yönelik belirsizlik altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri artırdı. Yatırımcı gözlerini FED faiz kararlarını yakından ilgilendiren ve cuma günü açıklanması beklenen ABD çekirdek enflasyon verilerine çevirdi.

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Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altında sert düşüş! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

Öte yandan uzman isimden altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulunuldu. Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar yeni rekor için de çarpıcı rakamı işaret etti.

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altında sert düşüş! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:3.406,10
SATIŞ:3.406,62

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altında sert düşüş! Yeni rekor için çarpıcı tahmin
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:5.622,38
SATIŞ:5.749,94
SON DAKİKA