Giriş Tarihi: 25.02.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
19:20
Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altında sert düşüş! Yeni rekor için çarpıcı tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Altın fiyatlarında şoke eden bir geri çekilme gerçekleşti. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıya panik yaptırdı. Öte yandan düşen fiyatlar sonrası uzmanlardan yatırımcıya uyarılar geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...