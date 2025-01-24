Giriş Tarihi: 24.01.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
20:28
Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altında 3500 lira için tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Gram altın fiyatı gün içerisinde 3 bin 183 lira seviyelerinden işlem gördü. Günün kapanış saatlerinde ise 3 bin 198 liraya kadar yükselen gram altın fiyatları yeni bir rekora imza attı. Öte yandan gram altın için yeni rekor tahmini ve tarihi açıklandı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne zaman 3500 lira olacak? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altında son durum...