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Haberler Galeri Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altında 3500 lira için tarih verildi
Giriş Tarihi: 24.01.2025 20:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 20:28

Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altında 3500 lira için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Gram altın fiyatı gün içerisinde 3 bin 183 lira seviyelerinden işlem gördü. Günün kapanış saatlerinde ise 3 bin 198 liraya kadar yükselen gram altın fiyatları yeni bir rekora imza attı. Öte yandan gram altın için yeni rekor tahmini ve tarihi açıklandı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne zaman 3500 lira olacak? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altında son durum...

Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altında 3500 lira için tarih verildi

Piyasalarda haftanın son işlem gününde grama altın yükseliş grafiğini sürdürdü. Analistler, Trump'ın faizler konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Gram altın fiyatı günün kapanış saatlerinde 3 bin 198 lira seviyelerine çıkarak rekor tazeledi. İşte güncel altın fiyatları ve son gelişmeler.

Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altında 3500 lira için tarih verildi

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 784 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 784 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 182 bin 500 lira oldu.

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Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altında 3500 lira için tarih verildi

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,10, bileşik getirisi de yüzde 38,18 seviyesinde gerçekleşti.

Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altında 3500 lira için tarih verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,5745 lira, satışta 35,7170 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,5666 lira, satışta 35,7091 lira olarak belirlemişti.

Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altında 3500 lira için tarih verildi

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 155,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 77,4 dolardan işlem görüyor.

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