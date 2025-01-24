Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altında 3500 lira için tarih verildi

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 784 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 784 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 182 bin 500 lira oldu.