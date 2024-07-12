Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi! Bakan Şimşek: Rezerv birikimi hızlanıyor

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
|2024 Mayıs
|2024 Ocak-Mayıs
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-1.235
|-17.614
|1.
|İhracat
|23.347
|104.657
|2.
|İthalat
|27.546
|131.029
|Mal Dengesi
|-4.199
|-26.372
|3.
|Hizmet Gelirleri
|9.245
|36.822
|4.
|Hizmet Giderleri
|4.521
|21.721
|Mal ve Hizmet Dengesi
|525
|-11.271
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1.008
|5.279
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|2.615
|11.555
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-1.082
|-17.547
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|-153
|-67
|B.
|SERMAYE HESABI
|-13
|-23
|C.
|FİNANS HESABI
|-14.369
|-22.490
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|713
|2.329
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.074
|3.833
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|748
|7.547
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|6.385
|19.064
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-529
|117
|11.2.
|Borç Senetleri
|6.914
|18.947
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|-4.117
|4.683
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|0
|19
|12.3.
|Bankalar
|-4.398
|4.917
|12.4.
|Diğer Sektörler
|281
|-253
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|4.254
|14.152
|13.1.
|Merkez Bankası
|-1.133
|-1.396
|13.2.
|Genel Hükümet
|-26
|-68
|13.3.
|Bankalar
|4.814
|14.419
|13.4.
|Diğer Sektörler
|599
|1.197
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|13.121
|4.853
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|4.472
|-12.370
|GENEL DENGE
|-17.593
|7.517
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|17.593
|-7.517
|14.
|Resmi Rezervler
|17.593
|-7.517
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0