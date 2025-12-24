Altın ve gümüşün stratejik değeri katlanıyor: Türkiye için kritik bir rol üstlenmekte | Kerem Alkin yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin, "Binlerce yıldır uygarlık tarihinde her daim kıymetli metal olarak algılanmış bu iki maden, artık yalnızca birer saklama aracı ya da kriz sigortası değil; artan bir tempoda stratejik girdiye dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

İşte Kerem Alkin'in 'Altın ve gümüşün stratejik değeri katlanıyor' başlıklı yazısı:

2025, altın ve gümüşte rekor fiyat artışlarını gördüğümüz bir yıl oldu. Gümüşün ons fiyatı yüzde 140 artışla piyasaları şaşırtırken, altının onsunun 4 bin 400 doları dahi geçmesi, 2026'de iki kıymetli metalin ne yapacaklarına dair merakı da doğal olarak arttırdı.