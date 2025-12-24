Haberler
Altın ve gümüşün stratejik değeri katlanıyor: Türkiye için kritik bir rol üstlenmekte | Kerem Alkin yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin bugünkü yazısında altın ve gümüşün stratejik değerinin katladığını belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kerem Alkin, "Yani bu iki metal, yalnızca merkez bankalarının rezervlerinde ya da bireysel yatırımcıların portföylerinde değil; Türkiye'nin sanayi ve teknoloji yolculuğunda da sessiz ama kritik bir rol üstlenmekte." dedi.