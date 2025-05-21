Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
22:39
Altında ani yükseliş! Gramda yatırımcıya rekor uyarısı! 6 bin TL...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında bir süredir süregelen düşüş son buldu. Altın fiyatları akşam saatlerinde yükselişe geçerek son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan uzmanlardan yatırımcılara alım fırsatı ve yeni rekor tarihiyle ilgili uyarı geldi. Peki gram altın ne zaman 6 bin TL olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? İşte altın fiyatlarında son durum...