Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altında ani yükseliş! Gramda yatırımcıya rekor uyarısı! 6 bin TL...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:35 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 22:39

Altında ani yükseliş! Gramda yatırımcıya rekor uyarısı! 6 bin TL...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında bir süredir süregelen düşüş son buldu. Altın fiyatları akşam saatlerinde yükselişe geçerek son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan uzmanlardan yatırımcılara alım fırsatı ve yeni rekor tarihiyle ilgili uyarı geldi. Peki gram altın ne zaman 6 bin TL olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altında ani yükseliş! Gramda yatırımcıya rekor uyarısı! 6 bin TL...

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken uyarı geldi. Uzmanlar alım fırsatı ve yeni rekor ile ilgili çarpıcı tahminde bulundu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

Altında ani yükseliş! Gramda yatırımcıya rekor uyarısı! 6 bin TL...

Altın piyasasında geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla tamamlayan fiyatlar, bu haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Ortadoğu'da yaşanan son jeopolitik gerilimlerin tırmanması, ABD ekonomisindeki belirsizliklerin sürmesi ve doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yönlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altında ani yükseliş! Gramda yatırımcıya rekor uyarısı! 6 bin TL...

Bu gelişmelerin etkisiyle altının ons fiyatı son yedi günün en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlara göre, jeopolitik tansiyon ve ekonomik belirsizlikler sürdükçe, altının yukarı yönlü seyrinin devam etmesi bekleniyor.

Altında ani yükseliş! Gramda yatırımcıya rekor uyarısı! 6 bin TL...

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM VE ALTININ GELECEĞİYLE İLGİLİ ÇARPICI DETAYLAR...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:4.138,54
SATIŞ:4.139,03

Altında ani yükseliş! Gramda yatırımcıya rekor uyarısı! 6 bin TL...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:6.662,82
SATIŞ:6.813,52